Otseülekanne homme kell 15: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

Toompeal tähistatakse 20. augustil Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva suurejoonelise tasuta kontserdiga "Mineviku hääl. Tuleviku kõla", mis toob Kuberneri aeda kokku tuntud popmuusikud. Otseülekannet kontserdilt saab jälgida nii ETV kui ka ERR.ee vahendusel.