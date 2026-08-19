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Otseülekanne homme kell 15: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

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Toompeal tähistatakse 20. augustil Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva suurejoonelise tasuta kontserdiga "Mineviku hääl. Tuleviku kõla", mis toob Kuberneri aeda kokku tuntud popmuusikud. Otseülekannet kontserdilt saab jälgida nii ETV kui ka ERR.ee vahendusel.

Kell 15 algaval vabaõhukontserdil astuvad üles Noep, Puuluup, Duo Ruut, Eik, Sadu ning Sander Mölder. Kontserdi produtsent on Danel Pandre.

ETV ja ERR.ee otseülekandes vahendatakse lisaks kontserdile ka meeleolusid Kuberneri aiast Saatejuht Astrid Kannel, režissöör Elo Selirand, produtsent Rait Roland Veskemaa.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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