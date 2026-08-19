Eesti päästjad kustutasid Sardiinias põlenguid vastutule ja kopteritega

Sardiinias metsa- ja maastikupõlenguid kustutamas käinud Nõmme komando päästja Sander Etverk rääkis "Ringvaates", et Itaalias kasutatakse suurte põlengute kustutamiseks vastutuld ning pidevalt on töös kaks kopterit, mille meeskonnas olid ka eestlased. Etverki sõnul oli kõige keerulisem hakkama saada tohutu kuumusega.

"Samal ajal kui meie Sardiiniasse saabusime, tõusis õhku kustutuslennuk, mis on saarel ainus ja tõuseb õhku vaid siis, kui tegemist on suure põlenguga. See oli meie saabumise sissejuhatus. Piirkonnas, kuhu meid paigutati, oligi olnud selle hooaja kõige suurem tulekahku, mis oli just alanud," sõnas Sardiinias metsa- ja maastikupõlenguid kustutamas käinud Nõmme komando päästja Sander Etverk.

"Itaalias toimusid kustutustööd suhteliselt sarnaselt Eestile, mis oli üllatav, sest me olime valmis töötama käsitööriistadega, meid oli selleks treenitud, et enne tulekahju moodustame tulejoone, võtame põleva materjali ära, aga seal saime endalegi üllatuseks kasutada vett ja pumbaga autosid, oli kodune tunne," selgitas Lilleküla komando päästja Kristian Kundrats.

Etverki sõnul kasutati Itaalias vastutuld. "Põletatakse maad eest ära, et kui tuli on nii suureks läinud, et seda on raske peatada, võetakse üks meeskond, kes tegelebki vastutulega. Paneb kontrollitult põlema teatud riba ja kui suurtuli selleni jõuab, siis tuli vaibub ise maha, sest kõik on eest ära põlenud." selgitas Etverk.

Põlengu tõrjumiseks kasutati ka koptereid. "Iga päev sai üks päästja meie meeskonnast oma valvepäeva veeta kopteribaasis. Kui tulekahju aset leidis, sai kaasa lennata, see oli väga huvitav kogemus, mida Eestisse kaasa võtta" nentis Kundrats.

Sardiinias on kaht tüüpi koptereid. "Väiksemal kopteril on kolmeliikmeline meeskond peal ja see laseb 800 liitri vett. Suuremal kopteril on meeskond peal, ta paneb mehed maha, kes lähevad vastutuld tegema. Kopter sõidab natuke eemale, täidab suure koti veega, sinna mahub neli tonni vett, mis põhimõtteliselt kukub suhteliselt ühte kohta, kuigi video pealt tundub, et vesi piserdatakse laiali. Samal ajal seal all tuld kustutada ongi kõige ohtlikum osa sellest ja meil olid eraldi inimesed, kes jälgisid, kas kopter tuleb. Sul oli 15 sekundit aega ja siis jooksid kiiresti tule alt ära, sest vesi tuli peale," kirjeldas Etverk. "45 kraadises kuumuses kogu aeg edasi tagasi joosta, sest kopter käis väga tihti, on paras trenn."

Etverki sõnul oli kustutustöid tehes ikkagi sarnane tunne, kui Eestis väljakutsel. "Kui sa tegutsed, ei tundu see kõik hull ja hirmus, sa tead mida teha, oled selleks treeninud ja lihtsalt teed. Eestis muidugi sellist kuumust ei ole nagu oli Sardiinias. Töötad kolm tundi nii, et sul higi lihtsalt lahmab. Seljakotil oligi kolmeliitrine paun taga, millel oli lutt küljes ja vahepeal oli nii, et lutt on kogu aeg suus ja imed nii palju vett sisse, kui vähegi saad," sõnas Etverk.