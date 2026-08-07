Tiit Tuumalu: vabaõhukino ei ole veel nii populaarne kui suveteater

Tartuffi filmifestivali korraldaja Tiit Tuumalu rääkis saates "R2 Päev", et välikino ei meelita veel kohale nii suuri rahvamasse kui suveteater, ja tõdes, et vabaõhukinost elamuse saamiseks on ekraani suurus määrava tähtsusega. Tuumalu sõnul näeb Tartuffil filme 128-ruutmeetriselt ekraanilt.

Augustis jõuab kätte kodumaise vabaõhukino tipphooaeg, mil pimenevad õhtud toovad vaatajateni nii tasuta Tartuffi filmid kui ka rändavad öökinod mujal Eestis.

"Nagu ikka, PÖFF-i meeskonnal suve ei ole, meie puhata ei saa. Meil on nii, et inimesed vaatavad terve suvi läbi filme, suvi on meie jaoks kõige töisem aeg, et panna kokku PÖFF-i programm," ütles PÖFF-i meeskonna liige Tiit Tuumalu. "Pole olnud mahti vaadata mitte ühtegi levifilmi ja see on igasuvine probleem. Kui sa vaatad päevas viis-kuus pikka filmi ja ühe filmi pikkuseks on kaks tundi, siis midagi rohkemat ei taha kui ainult randa."

Armastusfilmide festivalil Tartuff puhutakse täis 128-ruutmeetrine ekraan. "Eestis nii suurt ekraani ei ole, see tuleb laenata Lätist ja see pole sugugi odav lõbu. Aastaid tagasi oli meil Raekoja platsil veel suurem, 200-ruutmeetrine ekraan püsti," tõi Tuumalu välja. "Kui ekraan on väga väike, siis Raekoja platsil tagumisest reast enam nii hea vaadata ei ole."

Võrdlusena toob Tuumalu välja, et Locarno filmifestivali vabaõhukino ekraani suuruseks on 368 ruutmeetrit. "Dresdenis on vabaõhufilmide festival, kus ekraani suuruseks on 440 ruutmeetrit, laias laastus on see suurem kui korvpalliväljak. Nad kiitlevad, et neil on Euroopa suurim ekraan ja võib-olla isegi maailma suurim väliekraan."

Ideaalis on vabaõhukino puhul oluline see, et sa näed, mis toimub ekraanil, mitte seda, mis toimub ekraani ümber.

Vabaõhukino võib tunduda odav, aga on Tuumalu sõnul päris kallis lõbu. "Filmilevi ja litsentsitasud on väga kõrged, eriti klassika puhul. Peamine põhjus on aga selles, et see on nii riskiäri. Eriti kui tahad seda raha eest teha. Sa ei tea kunagi, mis ilm on. Vabaõhukinode hooaeg Eestis algab enamasti juuli lõpus," nentis Tuumalu.

Kui suveteatrid on Eestis juba ammu omaette fenomen ja pileteid ostetakse aasta aega ette, siis vabaõhukinol täna Tuumalu sõnul veel nii hästi ei lähe.

Armastusfilmide festival Tartuff toimub 8.-15. augustini Tartus ja kõik seansid on tasuta.