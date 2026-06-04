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Ingmar Kiviloo uuest teosest: mind inspireeris vanavanemate põgenemislugu

Terevisioon
Foto: Kairit Leibold/ERR
Terevisioon

Muusik Ingmar Kiviloo rääkis "Terevisioonis", et tema uus teos "Kodumaa süit" on inspiratsiooni saanud vanavanemate põgenemisloost teise maailmasõja ajal ja samuti nende pere maakodust Illi külas.

"Teose nimi on "Kodumaa süit" ja see koosneb kuuest osast. Teos sündis eelmise aasta septembris. Viimased neli aastat olen õppinud Ameerikas, Bostonis, Berklee muusikakolledžis. Otsustasin kandideerida edasi õppima ja tahtsin oma portfoolio jaoks midagi uut kirjutada, et sellega kandideerida," selgitas muusik Ingmar Kiviloo, miks teos sündis.

Kiviloo tahtis kindlasti Eestist kirjutada. "Iga teose osa on inspireeritud ühest Eesti paigast," tõi muusik välja.

Üks inspireeriv koht Kiviloo jaoks on Tartumaal asuv Illi küla. "Seal asub meie pere maakodu. Hakkasin mõtlema, millised Eesti paigad mind inspireerivad. Esimesena tuli kohe Tartu ja selle osa teosest kirjutasin ma inspireeritult oma vanavanemate põgenemisloost teise maailmasõja ajal, kes läksid alguses Rootsi ja sealt edasi Kanadasse. Elva puhul inspireeris mind kogu see rajoon, Illi maakodu atmosfäär ja sealne kaunis loodus," tõdes Kiviloo.

VHK Muusikakooli praeguste ja endiste õpilaste ning professionaalsete muusikute koostöös jõuab 12. juunil Kadrioru lossis lavale Vivaldi "Aastaajad" ja Kiviloo keelpillikvartett "Kodumaa süit".

Ingmar Kiviloo I ja II osa ("Tartu" ja "Elva") keelpillikvartetist "Kodumaa süit", mängivad Marlis Timpmann, Eeva-Liisa Ehala, Kristiina Välja, Margus Uus

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

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