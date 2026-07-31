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Ruslan Trochynskyi: puuk on väike, aga toob palju valu

Ringvaade
Foto: Rain Nahkur
Ringvaade

Muusik Ruslan Trochynskyi sattus pärast puugihammustust haiglasse, kus tal diagnoositi nii borrelioos kui ka puukentsefaliit.

Trochynskyi rääkis saates "Ringvaade suvel", et kõik sai alguse jaanipäeva paiku, kui ta koduaias vihtasid tegi. Tavapäraselt kontrollib ta pärast õues viibimist alati, ega puuke peal pole, kuid seekord jäi üks hammustus kohe märkamata.

"Järgmisel päeval avastasin. Tõmbasin spetsiaalsete tangidega välja ja määrisin kohta piiritusega. Peale seda hakkas juba õhtul halvemaks minema," kirjeldas ta. Kuna ta põdes ka 15 aastat tagasi borrelioos, tuli kõik tuttav ette.

Esimeste haigusnähtudena ilmutasid ennast liigesevalud, palavik ning halvenenud enesetunne. Diagnoosimisel selgus, et Trochynskyi oli saanud nii entsefaliidi kui ka borrelioosi. Kuigi esialgu ravis ta ennast kodus antibiootikumidega, lõpetas Trochynskyi intensiivraviosakonnas. "Puuk on nii väike, aga ta toob hästi palju valu," nentis ta.

Nüüd on muusikul käsil taastumine. Ta usub, et varem viljeletud tervislik eluviis on selle teekonna tema jaoks kergemaks teinud. "Täna on esimene päev, kui ma ei võtnud valuvaigistit. Ei ole midagi halba."

Kui ta saaks minevikku muuta, vaktsineeriks Trochynskyi ennast entsefaliidi vastu. "Ma lugesin oma postituse alt nii paljusid lugusid ja inimesed lihtsalt kirjutavad, kuidas mõni taastub aasta, mõni taastub kaks aastat, mõni taastus kolm kuud ja mõni ei taastugi," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "RIngvaade suvel"

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