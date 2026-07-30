Gunnar Viese: Eesti raskeroki skeene on saanud uue hingamise

Tallinn Rock Festivalilt leiab rahvusvahelise nimistu artistidest. Avaõhtul kuuleb näiteks Saksamaa bändi The Scorpions kui ka varem Eestis esinenud briti bändi White Lies. Laupäeval esinevad Godsmack ja P.O.D. USA-st ning pühapäeval Hatebreed, kes samuti Ameerikast ning Sepultura Brasiiliast.

Kohal on ka Eesti bändid. Kohaliku raskeroki skeene puhul on Viese sõnul tekkinud justkui uus hingamine. "Mingi hetk, kui räägiti Eesti metal'ist, siis oli võrdumärk Metsatöll. Nüüd sa saad sinna panna ka Intrepidi, Pridiani, saad panna ükskõik mida. Eesti bände on päris palju, kes mööda maailma ringi käivad ja endale nime teevad. Suur teene on sellel ka Evestusel, kes on seda raskemuusika asja vedanud ja suutnud need bändid ühe vihmavarju alla koondada," sõnas ta.

Pealava asub festivalil Unibet Arena sees, B-lava, kus astuvad üle peaasjalikult Eesti bändid, asub õues, areeni tagusel alal. "Inimestel tekib selline liikumisvõimalus ühelt lavalt teisele. Kuna bändid ka ei kattu, saab kõiki bände algusest lõpuni vaadata," ütles Viese. Festivalile ei soovita Viese autoroolis kohale tulla. "See on linnafestival. Elad näiteks Õismäel, tuled vaatad oma lemmiku ära ja saad tõuksi või Boltiga tagasi. See on linnafestivali mõte, et sa ei tule oma autoga," märkis ta.

Kohale tulevad muusikud Viese sõnul suurt erikohtlemist üldiselt ei nõua. "Artistid on olnud väga maapealse suhtumisega. Ei ole nad midagi väga erilist endale backstage'i tahtnud, ei ole nad midagi eriskummalist süüa tahtnud. Loomulikult on ühel või teisel mõni allergia, millega peab arvestama, aga see ei ole midagi eriskummalist."

Sepultura mängib 1. augustil näiteks ka üle lahe Tavastia klubis. Viese sõnul see Tallinna festivali piletimüüki kuidagi ei mõjuta. "Sepultural on see kontsert kolm-neli kuud välja müüdud juba. Seega kui soomlane tahab Sepulturat näha, siis ainuke võimalus on siia tulla. Soome oleme me aktiivselt pileteid müünud ja tegelikult Lätti ka. Keegi peale P.O.D. Lätis sel suvel ju ei mängi."