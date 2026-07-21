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Marko Mägi: piiritajad koguvad videvikulendudel olulist infot

Vikerraadio
Foto: AlexeySokolov1971/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Vikerraadio

Linnuökoloog Marko Mägi rääkis "Ökoskoobis", et piiritajate videvikulendude eesmärk on koguda teavet oma asukoha ja saabuva ilma kohta. Piiritajate parve kogunemine võib Mägi sõnul tähendada, et linnud vahetavad omavahel teavet.

Piiritaja veedab suure osa elust õhus. Neil on kombeks videviku ja koidu ajal kõrgele taevasse tõusta. Videvikulendudel võib olla mitmeid põhjuseid. "Enamasti arvatakse, et piiritajad koguvad taeva-ja maamärkide järgi teavet oma asukoha ning saabuva ilma kohta. Need on siiski pelgalt oletused," ütles linnuökoloog Marko Mägi.

"Pesitsuse ajal ööbib piiritaja reeglina pesas. Enne ja pärast pesitsust lendavad nad aga päikeseloojangul kiiresti kuni 3000 meetri kõrgusele, laskuvad seejärel madalamale ning veedavad magades ringi lennates kogu öö," kirjeldas Mägi. "Enne koitu tõusevad nad aga taas aeglaselt kõrgemale ning laskuvad seejärel kiiresti. Just need kõrguse muutmised kiiresti vahelduvates valgusoludes on viinud oletuseni, et nii koguvad piiritajad teavet."

Mägi tõi välja, et kuna piiritaja magab taevas, võib ta öösel kodupiirkonnast kaugele kanduda ja vajada hommikul kiiresti teavet oma asukoha kohta. Parve kogunemine võib aga tähendada, et nii vahetavad piiritajad teavet.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ökoskoop", saatejuht Krista Taim

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