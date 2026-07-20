Marek Miil: jalgpalli avatseremoonia teleülekannet niisama tegema ei satu

Telerežissöör Marek Miil rääkis saates "R2 Hommik!" tänavuse jalgpalli MM-i kahest avatseremooniast, mille telepilti ta koos suure rahvusvahelise teletiimiga juhtis. Miili sõnul see töö kahjuks väga loominguline ei ole, sest režissöörid peavad järgima etteantud stsenaariumi.

"Peale minu oli 4. juulil toimunud jalkamängu avamise teleülekande juures tööl veel kolm eestlast, minu enda tiimis oli üks türklane, üks britt ja päris palju kohalikke. Meeskond on päris suur, kellega koos me seda tegime," ütles Marek Miil, kes oli telerežissöörina ametis tänavuse jalgpalli MM-i avamisel ja 4. juulil toimunud mängu avamisel Ameerikas.

Miili sõnul võiks režissöör olla ka loominguline isik, aga kahjuks on nii, et palju seda loomingut siiski teha ei saa. "On loominguline lavastaja, kes selle kõik, mis avamisel toimub, välja on mõelnud ja ka koreograafid, kes on kõik paika pannud, mitmeid kuid ka proove teinud ja siis see vaene režissöör tuleb sinna ja nii glamuurne kui see ka ei tundu, oleme tele mõttes need, kes seda kõike kajastavad ja me järgime etteantud skeemi," selgitas Miil.

Miili palkas Itaalia ettevõte. "Meeskond, kes tseremooniaid teeb, on väga rahvusvaheline ja pole eriti vahet, kas lähed tegema olümpiamängude või MM-i tseremooniat," tõdes Miil. "Suurte tseremooniate ja show'de teleülekannete tegijaid otsitakse mitu aastat varem korraldatud hangetega, kus osalevad ettevõtted, kes on sarnaseid sündmusi varem teinud. Neid firmasid palju pole, üks neist ongi Itaalia firma, kes on teinud viimased olümpiamängud ja nüüd jalka MM-i."

4. juulil toimunud avamistseremoonia oligi Miili sõnul Ameerikale pühendatud.

"Kedagi juhuslikku kuskile ei satu. Euroopa jalgpalli ülekandeid teevad enamasti Euroopa režissöörid. Ülekandeid tehakse ju palju ja väga kõrge kvaliteediga. Lihtsalt kandideerida sinna tööle, et saadan oma CV, ei saa. Kõik tulevad oma meeskondadega. 4. juuli ülekannet tegi Briti tiim," selgitas Miil.

"Põhibussis tehti jalgpalli ülekannet, meil oli omaette väike kontrollruum, kus meil oli eraldi pult, kust me tegime ja kasutasime lisaks enda operaatoritele suures osas jalgpalliülekande operaatoreid. Kui meie kuue ja poole minutine osa oli tehtud, läks kontroll tagasi suure puldi peale," tõdes Miil.