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Tanel Tang: kõige ärevam hetk on, kui pean kanadele uued kodud leidma

Vikerraadio
Foto: Valmar Voolaid
Vikerraadio

Mahemunafarmer Tanel Tang rääkis Vikerraadios, et kanade loovutamine ja neile uue kodu leidmine on kõige tundelisem hetk munafarmeri töös. Tangi sõnul saavad kanad oma uues kodus mõnusat pensionipõlve nautida ja ei pea suure karja keskel olema.

"Esmaspäev on mu jaoks kõige tihedam päev, ei jõua hingatagi. Õnneks laudaga on nii, et kanad toimetavad omaette. Luugid tulevad automaatselt üles, kanad käivad õues. saavad oma söögi kätte ja munevad. Süsteem on nii automatiseeritud kui võimalik. Kohvikus on meil praegu aga tippaeg," nentis mahemunafarmer Tanel Tang.

Aasta kõige ärevam hetk on Tangi sõnul see, kui kanad, kes on munemise ära teinud, tuleb ära anda. "Et nad leiaksid endale uue kodu. Suured farmid hukkavad need kanad, mina väikefarmerina peaksin suutma kanadele uued kodud leida. Iga aasta on ärevus sees, kas see õnnestub. Proovin teha kõik, et nad leiaksid endale uue kodu."

Kanade elutsükkel käib Tangi sõnul nii, et umbes neljakuusena tulevad kanad farmi ja hakkavad munema. 11–12 kuud kanad munevad, siis hakkab munevus langema. "Siis tahavad kanad nautida mõnusat pensioniiga ja ei taha enam nii suure karja keskel olla. Kanade loovutamine on kõige tundelisem hetk munafarmeri töös. Sügisel tulevad juba uued kanad."

"Üldjuhul on nii, et kes kana broneerib ja maksab broneerimistasu üks euro kana kohta, selle broneering on ka kinnitatud. Broneerimistasu on seepärast, et inimesed ikkagi viitsiksid neile kanadele järgi tulla. Selle raha ta saab meie käest tagasi, kui ta kanadele järgi on tulnud," selgitas Tang.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuhid Kirke Ert ja Sten Teppan

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