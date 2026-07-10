Füsioterapeut: pool mu tööajast kulub müütide murdmisele

Füsioterapeut Taavi Metsma rääkis saates "R2 Hommik!", et tegeleb oma vastuvõtuajal sageli müütide murdmisega ja tõdes, et jagab seetõttu sotsiaalmeedias Fysioviis nime alt inimestele nõuandeid ja näpunäiteid. Metsma sõnul on tema eesmärk teha keerulised teadusartiklid inimestele lihtsas keeles kättesaadavaks.

"Tunnen, et skeleti-lihassüsteemimeditsiini alal on nii palju müüte, mis vajavad murdmist, sest see koormab inimesi ebavajalikult. Pool mu vastuvõtuajast läheb inimeste müütidega tegelemise peale, on kergem see info veebi üles panna, et kõik seda teaksid," selgitas füsioterapeut Taavi Metsma.

Hästi palju ringleb rühimüüte. "Inimesi hirmutatakse rühi eripäradega, aga neid kutsutakse vigadeks. Kui ma kuhugi ruumi sisenen ja saadakse teada, et ma olen füsioterapeut, ajavad kõik oma selja sirgeks, aga tegelikult pole vaja, inimene võib end oma kehas hästi tunda," nentis Metsma. "Ideaalset rühti, mis kõigile sobib, ei olegi."

Liikumisega seoses on ka palju müüte. "Keelatakse näiteks selja kasutamist, aga selg on ka treenitav kehaosa nagu iga teinegi kehaosa. Öeldakse, et seljaga ei tohi tõsta, aga jalgadega võib. Sellised müüte püüan kummutada."

Üks füsioterapeutide töö on luua ka neile inimestele võimalusi liikumiseks, kellel on valu või mingi puue.

"Ma olen isa praktik ja tahaksin lihtsal moel teadusartiklid inimestele kättesaadavaks teha, et nad teaksid, et liikumine on okei ja hea ning me ei peaks seda ka väikeste tervisemurede puhul kartma," nentis Metsma, kes nime Fysioviis alt jagab sotsiaalmeediakanalites lihtsaid nõuandeid ja näpunäiteid.

Metsma soovitas tegeleda nende asjadega, mis meeldib. "Mida tahaksite kirglikult teha, sest siis te ei peagi otsima trenniks aega ja barjäärid trenni tegemise ees lõhuvad ennast ise," nentis füsioterapeut. "Aeg-ajalt leidke elemente, kus oma keha jõu poolest proovile panna."