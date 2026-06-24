Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

Professionaalsete muusikute jaoks langeb aasta kõige tihedam esinemisperiood just suvesse. Seetõttu püütakse lugusid sageli ajastada nii, et need jõuaksid publikuni kevadel ning koguksid hoo sisse enne festivali- ja kontserdihooaega.

"Üks hea hitt, mis kannab kolm kuud ja äkki isegi talve välja, on ju ainult hea artistile. Ja samas on see ka ökonoomne – selline mõistlik aja- ja energiakasutus," rääkis muusikaajakirjanik Neit-Eerik Nestor "Vikerhommikus".

Kui veel paarkümmend aastat tagasi sõltus suvehiti sünd suuresti raadiotest ja muusikakanalitest, siis nüüd on kuulamisharjumused killustunud. Nestori hinnangul ei tähenda see, et suvehitte oleks vähem, vaid neid on rohkem ning erinevatele publikutele. "Ainuüksi raadio ei otsusta enam ära, et mis on suvehitid," märkis ta.

Neit-Eerik Nestor Autor/allikas: Sandra Saar

Suvehittide retsept ise on aga jäänud üsna sarnaseks. Edukad suvelaulud ei müü Nestori sõnul niivõrd konkreetset sõnumit kui ideaalset ettekujutust suvest, mille saab iga kuulaja enda jaoks sobivaks mõelda. "Vabadus, kergus ja mingisugune rõõmutunne, miks mitte lausa joovastus, eufooria," märkis ta.

See seletab ka, miks muusikatööstus alustab suvelugude avaldamist kevadkuudel. Kuigi plaadifirmad ja artistid ei pruugi seda alati avalikult tunnistada, näeb Nestor ajastuses selget mustrit. "Tihti öeldakse küll, et see justkui ei mängi rolli, aga ometi tehakse selleks kogu aeg midagi, kogu aeg antakse need lood kevadel välja."

Samas ei sünni kõik suvehitid kalendrit järgides. Näitena tõi Nestor Nublu loo "Kesselaid", mis ilmus veebruaris, kuid püsib endiselt kuulatuimate lugude seas. Tema hinnangul osutus ilmumiskuupäevast olulisemaks tähelepanu, mille lugu Eesti Laulul sai. "Nähtavus oli nii suur, et see lugu on siiamaani ratsutanud."

Tänavuse Eesti suvehiti ennustamisel jäi Nestor ettevaatlikuks. Tema hinnangul pole võitja veel lõplikult selgunud, kuid ühe võimaliku kandidaadina nimetas ta Triibupasta ja Villemdrillemi jalgpalliteemalise loo "Mr. Atškoo".

"Kuna FIFA ise ei suutnud ühtegi korralikku suurt oma hümni teha, siis tundub, et vähemalt 19. juulini, kui MM lõpeb, on suvehitiks ikkagi Triibupasta ja Villemdrillemi "Mr. Atškoo". Kui nüüd tulevad suuremad mängud, poolfinaalid ja finaal, siis see lugu hakkab inimesi täis välibaarides kõlama," usub ta.

Rahvusvahelises muusikas ei näe Nestor praegu aga laulu, mis ühendaks publikut samamoodi nagu mõne aasta tagune Sabrina Carpenteri "Espresso". "Minu meelest see on selline ideaalne suvehitt, mis igas oma aspektis töötab," ütles Nestor. "See on nii nahaalne, nii küüniline ja kuidagi veatu lugu."