Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

1. juulist asub ERR-i uudistetoimetuse juhina tööle Joosep Värk. Raadio 2 hommikuprogrammis rääkis Värk, et ei hakka revolutsiooni korraldama ning kõigepealt kuulab ära toimetuste juhid, et aru saada, mida saaks paremini teha.

Värske peatoimetaja tõdes, et tajub ka vastutust, mis tema õlgadele peagi laskub. "Ma arvan, et tõenäoliselt ei taju ka veel. Eks paljud inimesed tulevad minu juurde erinevate soovide ja mõtetega. Antakse erinevad ülesanded kätte ja siis ma tajun kindlasti veel paremini. Eriti seda aruandluse ja bürokraatia poolt." Värk märkis veel, et 1. juulist ERR-i sporditoimetus enam uudistetoimetuse all ei tegutse.

"Ühiskondlikult on muidugi vastutus selles, et ERR-i uudised oleksid objektiivsed, tasakaalustatud ja ajakirjanike poolt kriitiliselt läbi töötatud. Seda vastutust tunnetan ma loomulikult väga hästi," lisas ta.

Kandideerida otsustas Värk ajakirjandusliku huvi pärast. "Kui ma enam kui 15 aastat tagasi läksin ajakirjandust õppima, siis sellepärast, et mul oli uudishimu maailma vastu. Selle vastu, mis toimub Eestis ja selle vastu, mis toimub maailmas. Mul oli ka soov kujundada seda, kuidas seda kajastatakse. Kui sa saad aru, et sul on sellised huvid, siis see on suurepärane koht, kus töötada," rääkis Värk, kes oli peatoimetajaks kandideerides töötanud 12 aastat ajakirjanikuna.

"Korrespondendina, ajalehe toimetustes uudisreporterina, päevatoimetajana, saatejuhina. Vaadanud ajakirjandust nii rohujuure tasandilt kui ka suures pildis. Selle käigus tekib loomulikult huvi selle vastu, et äkki on seda võimalik kuskilt kõrgemalt ja kaugemalt juhtida paremini, kui seda seni on tehtud," tõdes Värk, kes oli möödunud hooajal veel ka "Impulsi" saatejuht.

"Mis saab sügisest "Impulsi" saatest seda mina ei tea. Kindlasti läheb edasi, aga mina seda edasi ei tee," lisas ta.

Värk märkis, et tema esimene ülesanne on enne peatoimetaja ametisse astumist kuulata ära toimetuste juhid. "Kuulata ära nende mõtted, mida nemad arvavad, kuidas saaks asju teha ja organiseerida senisest paremini. Ma ei ole mingisugune revolutsiooni korraldaja, kes tuleb ja kõik asjad ümber teeb. Kui on vaja midagi muuta revolutsiooniliselt, siis loomulikult me seda teeme, see ei ole probleem, aga kõigepealt tahan inimesed ära kuulata."

Värk nentis, et kindlasti on väljakutse tuua ERR-i uudistekanalite juurde ka nooremaid inimesi. "See on väljakutse suurele osale rahvusringhäälingu kanalitest. "Impulsis" tegelesime sellega aktiivselt. Peame leidma võimalusi, kuidas noori kaasata, et nad leiaksid tee veebiportaali läbi nende meediumite, kus nad on. Olgu nad siis Tiktokis, Instagramis noored vist enam ei ole," selgitas ta, kuid lisas, et enne on veel asju, millega tuleb tegeleda.

Värgi sõnul on paratamatu, et teda hakatakse võrdlema endise peatoimetaja Anvar Samostiga, kes on aastakümneid olnud avalikkuses tuntud reljeefsete arvamustega ajakirjanik. Ta lisas, et sellisel võrdlemisel ei ole suurt mõtet.

"Kindlasti täidan ma seda ametikohta teistmoodi kui Anvar Samost. Inimesed hakkavad mind tõenäoliselt selles ametis temaga võrdlema, aga ma võin kohe ära öelda, et pole mõtet. Ma olen teine inimene, aga tarbija jaoks ei muutu mitte midagi."

Kuna inimesed olid aastakümnete jooksul välja kujunenud Anvar Samosti vaadetega tuttavad, siis hakati Värgi sõnul ERR-i uudisteportaalist n-ö samostilikke uudiseid teadlikult otsima. "Iga kord, kui nad soovisid, siis nad leidsid sealt üles selle rõhuasetuse, mis neile võib-olla tundus Anvar Samosti nägu. Need mõtted, justkui oleks ERR-i uudised kallutatud, tulevad sealt. Kas see tegelikult ka nii on? Ma kahtlen," ütles Värk.