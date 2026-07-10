ERR ühendab tele- ja raadiouudiste juhtimise

Rahvusringhäälingu uudistetoimetus viib tele- ja raadiouudised ühtse juhtimise alla, toimetuste tööd hakkab koordineerima "Aktuaalse kaamera" toimetaja Oliver Kahu.

Juulis ERR-i uudistetoimetuse peatoimetaja kohale asunud Joosep Värk viib Eesti suurima uudistetoimetuse ülesehituses sisse muudatused ja ühendab tele- ja raadiouudiste juhtimise.

"Muudatuse eesmärk on suurendada veelgi enam kahe uudisteüksuse koostööd. Lisaks annab see parema võimaluse korraldada meie korrespondentide tööd," selgitas Värk.

Tele- ja raadiouudiste tööd hakkab Joosep Värgi kõrval vastutava toimetajana koordineerima "Aktuaalse kaamera" päevatoimetaja Oliver Kahu, kes jätkab ka uudistesaate toimetamist.

Veebiuudiste- ja portaalide tööd juhib ka edaspidi Urmet Kook.

Sügisel naaseb tööle Liisu Lass, kes hakkab toimetusteüleselt koordineerima poliitika-, majandus- ja julgeolekuteemasid uudiste- ja teletoimetuste vahel.

Liisu Lass naaseb eetrisse ka "Esimese stuudio" saatejuhina ja ETV "Välisilmas", samuti jätkab ta tööd "Aktuaalses kaameras".