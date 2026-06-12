Merekooli juht: lapsed peavad merd austama, mitte kartma

Hiiumaal tegutsevas Sõru merekoolis saavad lapsed esimesed teadmised purjetamisest, merel käitumisest ja ohutusest. Praegu õpib koolis ligikaudu 20 last, kuid huvi merekooli vastu suur ning soovijaid jagub rohkemgi.

Üks õpilastest on Alfred Onno, kes on merekoolis käinud peaaegu kolm aastat. Poisi sõnul tuli huvi meresõidu vastu kodust. "Mu isa on ka meremees. Ta õpetas, et rohkem peab meremehi olema," rääkis Onno "Terevisioonis".

Purjepaadi juhtimine nõuab noore meresõitja sõnul omajagu tegutsemist. "Natuke on küll rahmeldamist," ütles ta.

Sõru merekooli juhi Katrin Visnapuu sõnul ei vasta tõele väide, et Hiiumaal napiks lapsi, kes sooviksid merendusega tegeleda.

"See jutt, et siin ei ole lapsi, kindlasti ei vasta tõele. Eelmine kevad kui me läksime Emmaste põhikoolis ja kutsusime lapsi, siis meil tuli põhimõtteliselt mitu klassi korraga. See ei ole kindlasti probleem," rääkis Visnapuu.

Tema sõnul seab laste arvu kasvule praegu piirid eelkõige olemasolev paadipark ja treenerite töömaht.

Merekoolis pööratakse suurt tähelepanu mereturvalisusele. Visnapuu sõnul on see kogu tegevuse alus. Lastele ei õpetata merd kartma, vaid seda austama ja tundma õppima. "Hirmu tunda ei ole vaja, paanika on turvalisuse seisukohast kõige halvem asi, aga nad peavad seda austama ja tundma. See on see võti," selgitas Visnapuu.

Meretarkuste omandamine algab juba enne paati istumist. Esmalt õpitakse jälgima ilmaolusid ja planeerima tegevust merel.

"Nad peavad alati enne vaatama, mis ilmaprognoos on, kust tuul on, mõtlema läbi selle, mida nad teevad, kuidas kai äärest minema saavad ja kuidas tagasi saavad. See on kõige esimene asi," rääkis koolijuht.

Kuigi laste huvi merenduse vastu on suur, valmistab merekoolile raskusi juhendajate leidmine. Visnapuu sõnul on tegemist probleemiga kogu Eestis. "Tegelikult on kogu Eestis purjetamistreenerite, võib-olla kõigi treenerite leidmine väga suur väljakutse. Võib-olla noored ei näe seda oma karjääri perspektiivina," nentis ta.

Samas peab merekool oluliseks ka merendusega seotud elukutsete tutvustamist. Visnapuu sõnul on selle eesmärgi täitmisel juba nähtavaid tulemusi. "Meil on esimene Eesti Mereakadeemia diplomiga laevajuht juba lõpetanud ja sügisel jätkab samas Fredy (merekooli treener - toim.) oma õpinguid. Selle missiooni täitmisega läheb meil küll väga hästi," ütles ta.