X!

Vikerraadio reastab kuulajate abiga Heldur Karmo parimad laulusõnad

Vikerraadio
Heldur Karmo laulusõnade häletus
Heldur Karmo laulusõnade häletus Autor/allikas: ERR
Vikerraadio

Eesti popmuusika nägu ja tegu on paljuski kujundanud Heldur Karmo (1927–1997). Sõnameistri sajanda sünniaastapäeva eel kutsub Vikerraadio Karmo sõnadele loodud laule kuulama ja oma lemmikuid vailma.

Siiras, poeetiline, kujundlik, romantiline, voolav – nende sõnadega on kirjeldatud Heldur Karmo laulutekstide erakordsust. Aastakümnete jooksul kirjutas Karmo sõnad ligi 4000 laulule. Vikerraadio valis nende seast välja 50 laulu, mis on sündinud koostöös Eesti heliloojate ja esitajatega.

"Need laulud on aastakümnete jooksul muutunud meie popkultuuri lahutamatuks osaks. Kuulajatel on võimalik 50 laulu hulgast valida kümme lemmikut ning jaanilaupäeval saame vastuse, millised Heldur Karmo laulusõnad on tänasel päeval kõige armastatumad," rääkis Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Vikerraadio kodulehel avatud hääletusel saab kõiki laule ka kuulata. "Igaüks oskab mõnd tema laulu kaasa laulda, kuid kas kaasaümisejal on alati teada, et just Heldur Karmo on nende laulude sõnad loonud," viitas Janek Luts, et Vikerraadio üleskutse annab kuulajale lisaks lemmikute valimisele võimaluse Karmo laulusõnu ka (taas)avastada.

Laule saab kuulata ja lemmikute poolt hääletada Vikerraadio kodulehel kuni 18. juunini. Heldur Karmo laulusõnade hääletuse kokkuvõttev saade kõlab Andres Oja juhtimisel Vikerraadios 23. juunil kell 15.05.

Jaanipäeval, 24. juunil kell 13.05 jõuab eetrisse kahetunnine erisaade "Heldur Karmo aeg", kus kõnelevad Karmoga kokku puutunud muusikud Heidy Tamme, Ivo Linna, Jaan Elgula ja teised, aga ka sõnameistri pojapoeg Meelis Karmo, kes oma vanaisast raamatu kirjutas. Heldur Karmo enda juttu kuuleb arhiivi vahendusel. Saate autor on Andres Oja.

Toimetaja: Karmen Rebane

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

08:11

Vikerraadio reastab kuulajate abiga Heldur Karmo parimad laulusõnad

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

10:04

Toidublogija: klopitud värske kartul on maitsev ja kiirelt valmiv suveroog

08.06

Viscosa kultuuritehase juht: see ei ole ettevõtlusvorm, mis kedagi rikkaks teeb

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

08.06

15-aastane mopeedautojuht: tean, et teised liiklejad lähevad mu peale närvi

05.06

Paul Raud: vanaisa oleks võinud rohkem Sipsiku lugusid kirjutada

08.06

ETV-s alustab kodumaine tõsielusari "Patrullis"

05.06

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo