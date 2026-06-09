Vikerraadio reastab kuulajate abiga Heldur Karmo parimad laulusõnad

Eesti popmuusika nägu ja tegu on paljuski kujundanud Heldur Karmo (1927–1997). Sõnameistri sajanda sünniaastapäeva eel kutsub Vikerraadio Karmo sõnadele loodud laule kuulama ja oma lemmikuid vailma.

Siiras, poeetiline, kujundlik, romantiline, voolav – nende sõnadega on kirjeldatud Heldur Karmo laulutekstide erakordsust. Aastakümnete jooksul kirjutas Karmo sõnad ligi 4000 laulule. Vikerraadio valis nende seast välja 50 laulu, mis on sündinud koostöös Eesti heliloojate ja esitajatega.

"Need laulud on aastakümnete jooksul muutunud meie popkultuuri lahutamatuks osaks. Kuulajatel on võimalik 50 laulu hulgast valida kümme lemmikut ning jaanilaupäeval saame vastuse, millised Heldur Karmo laulusõnad on tänasel päeval kõige armastatumad," rääkis Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Vikerraadio kodulehel avatud hääletusel saab kõiki laule ka kuulata. "Igaüks oskab mõnd tema laulu kaasa laulda, kuid kas kaasaümisejal on alati teada, et just Heldur Karmo on nende laulude sõnad loonud," viitas Janek Luts, et Vikerraadio üleskutse annab kuulajale lisaks lemmikute valimisele võimaluse Karmo laulusõnu ka (taas)avastada.

Laule saab kuulata ja lemmikute poolt hääletada Vikerraadio kodulehel kuni 18. juunini. Heldur Karmo laulusõnade hääletuse kokkuvõttev saade kõlab Andres Oja juhtimisel Vikerraadios 23. juunil kell 15.05.

Jaanipäeval, 24. juunil kell 13.05 jõuab eetrisse kahetunnine erisaade "Heldur Karmo aeg", kus kõnelevad Karmoga kokku puutunud muusikud Heidy Tamme, Ivo Linna, Jaan Elgula ja teised, aga ka sõnameistri pojapoeg Meelis Karmo, kes oma vanaisast raamatu kirjutas. Heldur Karmo enda juttu kuuleb arhiivi vahendusel. Saate autor on Andres Oja.