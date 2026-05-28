Kuraator: tootmiskoondis Uku pidi turistidele trenditooteid tootma

Kuraator Ülle Jäe rääkis "Ringvaates", et rahvakunstimeistrite tootmiskoondis Uku loodi 1966. aastal Moskva käsul ning see oli väga hea teenimisvahend paljudele inimestele, kes ei saanud täiskohaga tööl käia. Jäe sõnul on ülevaatenäitusel väljas suur hulk omaaegseid trendikaid turistidele suunatud tooteid.

Rahvakunstimeistrite tootmiskoondis Uku tähistab 1. novembril loomise 60. sünnipäeva. "1994. aastal Uku tegevus lõpetati ja näidiste kogu tuli ERM-i, ligemale 3000 eset," ütles kuraator Ülle Jäe.

Uku asutati 1966. aastal. "Käsk tuli Moskvast kohaliku tööstuse ministeeriumile, et aeg on hakata tootma rahvuslikke suveniire, mida ka turistid ostaksid. Sõjast oli juba paarkümmend aastat möödas ja turistid julgesid siia juba tulla. 1965. aastal hakkas Tallinna ja Helsingi vahel käima "Vanemuine". Soomlased tulid, vaatasid, et ilus vanalinn, aga osta pole midagi," sõnas Jäe.

Raha uue tööstuse või tehase rajamiseks ei antud. "Teati, et külades käsitöö veel elab, eriti saartel. Korraldati ekspeditsioone ja esimene jaoskond moodustatigi Kuressaares, teine Orissaares. Lõpuks oli Eestis umbes 16 jaoskonda. Ukus töötasid kunstnikud, kes tegid kõik mustrid ja kavandid ette, ka kohapealsed meistrid võisid pakkuda, aga oli kunstinõukogu, kes pidi kinnitama. Näiteks ristiga esemeid ei tohtinud olla. Kvaliteet pidi olema väga hea. Lõngad ja materjalid anti ette," selgitas Jäe.

Kuraatori sõnul oli väga hea see, et inimesed said töötada kodus. "See sobis inimestele, kes tervislikel põhjustel ei saanud täistööajaga tööl käia. Või näiteks emad, kes ei tahtnud lapse kõrvalt tööle minna. Pensionärid said endale teenida natuke lisaraha."

"Väga tublid tegijad võisid ühes kuus mitusada rubla teenida. Nii naised kui mehed," tõdes Jäe. "Kui tootel enam hästi ei läinud, ei ostetud enam nii palju, lõpetati selle eseme tootmine ära."

ERM-i Heimtali muuseumi uus näitus "UKU. 60 aastat rahvakunstimeistrite koondise loomisest" on avatud 30. septembrini 2026.