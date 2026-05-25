German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

Cannes'i filmifestivali mainekal filmiturul Marché du Film auhinna saanud filmirežissöör German Golub rääkis Vikerraadios, et tema uue filmi vastu tunti huvi seepärast, et filmis on huumorit, meeldejäävad peategelased ja talvine miljöö. Golubi sõnul on suurimaks probleemiks, et filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära.

Filmirežissöör German Golubi järgmisel aastal valmivat Eesti-Saksa koostööfilmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmifestivali suurimal filmiturul Marché du Film.

"Eile lõpetasime filmimisperioodi, oli viimane võttepäev. Juba talvel filmisime 28 päeva, sellest monteerisime ja panime kokku klipi PÖFFi-i programmi "Goes to Cannes" jaoks. Igast riigist esitati viis filmi, kokku kandideeris auhinnale 34 filmi. Esitlesime seitsmeminutilise lõigu erinevatest stseenidest, mille järgi produtsendid ja levitajad said aru, millise filmiga on tegemist," selgitas Golub.

Kuus aastat tagasi sai Golub tudengifilmide Oscari lühifimi "Minu kallid laibad" eest.

Sooje emotsioone filmi suhtes tekitas Golubi sõnul muuhulgas see, et filmis on huumorit, peategelaste olek ekraanil ning samuti asjaolu, et filmis toimusid tegevused talvel. "Piisavalt mitmekülgne ja huvitav projekt, mida edasi aidata," lisas Golub.

"Film on tragikomöödia patrullpolitseinik Helenist, kelle abikaasa sooritab ühe teo, mis muudab kogu pere elu ja välja hakkavad tulema vanad valud ja konfliktid," tõi Golub välja.

Auhinna suuruseks oli 15 000 eurot ja selle pani välja Prantsuse voogedastusplatvorm Ciné+ OCS. Golubi sõnul neile sularaha kaasa ei antud. "Seal on hästi palju tingimusi, kuidas eraldatud toetuse kätte saab. Meil on kahe aasta jooksul vaja leida kaastootja ja levitaja just Prantsusmaal, et see raha roteeruks Prantsusmaal. Oluline on, et kogu toetus läheks filmi," selgitas Golub.

Režissööri sõnul eelarvestatakse filme pikalt ette ja filmivaldkonda kimbutab krooniline alarahastatus. "Mängufilmiga "Meie Erika" oli ka nii, et produtsendid tegid eelarve 2022. aastal, aga võttesse läksime 2024. aastal. Hinnad olid selleks ajaks juba tõusnud ja kaotasime rahas niivõrd palju. Oluline on tekitada järjepidevus, et inimesed selles valdkonnas saaksid järjepidavalt töötada ja oma kvaliteeti pidevalt tõsta," nentis Golub.

Mängufilm "Teie teenistuses" peaks kinodesse jõudma 2027. aasta veebruarikuus.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerraadio", saatejuhid Kirke Ert ja Taavi Libe

