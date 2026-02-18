Karolin Jürise kehadublant: tippratturina olen ma harjunud kukkuma

Mängufilmis "Meie Erika" peategelast Erika Salumäed kehastava Karolin Jürise kehadublant Liisi Alamaa rääkis "Ringvaates", et maski pähepanemine võttis tund aega ja oli peas terve võttepäev. Alamaa sõnul ta viimasel võttepäeval ka kukkus, kuid endise tippratturina on ta sellega harjunud.

"Minuga koos oli võttel veel üks Karolini dublant, kes tegi ühe kukkumisstseeni, aga kõik sõidustseenid aitasin mina teha," ütles filmis "Meie Erika" peategelast Erika Salumäed kehastava Karolin Jürise kehadublant Liisi Alamaa.

Alamaa on endine profijalgrattur ja tema teed ristusid režissöör German Golubiga 2018. aastal. "Kohtusin Germaniga ja kui ta kuulis, et mul on trekisõidukogemus lapsepõlvest, küsis ta, kas ma tahaksin olla filmis peategelase kehadublant," meenutas Alamaa.

"Karolini ainus nõrk külg oli see, et ta terve päev ei jaksanud korduvalt ja korduvalt trekil sõita ja stseene teha ning et talle vahepeal puhkust anda, läksin mina tema rolli ja sõitsin järjest samu võtteid, Karolin ise sai ka väga hästi hakkama," selgitas Alamaa.

Selleks, et kaugkaadrid oleksid usutavad, valati Jürise ja Alamaa peakujud kipsi ja selle järgi tehti mitu maski. "Maski pähepanemine võttis tund aega, see liimiti pähe. Kui higistada ja hingata, võis mask näost vahel ka lahti tulla. Kui me mõtleme treki ala peale, siis see nõuab korduvaid maksimaalseid spurte. Keeruline oli võtte ajal sellest suuaugust süüa midagi. Hommikul pandi mask peale ja terve võttepäeva oli see näos. Jõin kõrrega smuutisid," muheles Alamaa.

Kõik võtted läksid plaanipäraselt kuni viimase võttepäevani. "Juhtus väike õnnetus, väga väikese hoo pealt läksin trekiviraaži ja tagumine ratas lihtsalt libises alt. Natuke marrastusi sain, kileplaaster pandi peale, värviti grimmiga üle ja jätkasime võttepäeva. Ma ratturina olen harjunud kukkuma."

Erika Salumäe on Alamaa sõnul legend. "Kahjuks ei ole Eestis trekisõiduvõimalusi, loodetavasti film värskendab ka noorte hulgas mälestust trekisõidust ja Erikast," sõnas Alamaa.