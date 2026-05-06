Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

Route 66 legendaarset maanteed kümme korda sõitnud reisigiid Herbert Murd rääkis "Ringvaates", et inimeste huvi selle maantee vastu aina kasvab. Murdi sõnul näeb selle 4000 kilomeetri jooksul kõige ehedamat Ameerikat ja see on tõepoolest reis läbi kogu Ameerika ajaloo.

"Olen Route 66 maanteel sõitnud kümmekond korda. Nüüd saab Route 66 saja aastaseks ja inimesed tahavad aina enam siin ringi käia, näha selliseid kohti, mida omal käel ei leia ja ma katsun neid nii palju aidata, kui ma oskan," ütles ettevõtjast produtsent ja muusikategelane Herbert Murd.

Route 66 pikkus on ligikaudu 4000 kilomeetrit. "Olen selle tee mitu korda otsast otsani läbi sõitnud. Mõni aasta tagasi tegin ETV-s eetrisse läinud reisisarja "Route 66. Ameerika kahel pool maanteed"," nentis Murd.

"Me räägime maanteest, mis läheb läbi kaheksa osariigi, viie kliimavöötme, mille kõrguste vahe merepinnast on üle 2000 meetri. See on siiski reis läbi kogu Ameerika. Lisaks sellele veel reis läbi Ameerika ajaloo. Kui lisada siia veel tee äärde jäävad looduspargid, vanad kaevanduslinnad, siis see kõik on kokkuvõttes väga koloriitne," nentis Murd.

Keeruliseks muudab selle tee väga pikad vahemaad. "Kahe väga toreda ja huvitava koha vahele jääb tunde ja tunde autosõitu kas läbi Arizona kõrbe või läbi Mojave kõrbe, mis teadupärast on üks maailma kuumemaid. Vaheldusrikkust on igal sammul, kord on kõrb, siis on mäed, siis on linnad, igavuse üle siin ei kurda," ütles reisigiid Murd.

Route 66 on läbi aegade oma trassi väga palju muutnud. "Vahepeal on selliseid linnu, mis on täiesti unustatud ja mahajäetud, kus elu on välja surnud. Seoses selle suure sünnipäevaga või ka veidi varem on sinna elu jälle tagasi tulnud. Ehedust ja tõeliselt naturaalset Ameerikat on siin ikkagi väga ja väga palju."

Murd oli intervjuu andmise hetkel juba Route 66 lõpuotsas.

"Ega sada aastat tagasi ei juhtunud ju midagi muud, kui kaks ärimeest, üks Tulsast ja teine Springfieldist, Missourist suutsid Ameerika maanteeametit veenda sellise tee vajalikkuses, mis ühendaks suure järvistu äärset Chicagot Los Angelese'iga Vaikse ookeani rannikul. Sisuliselt tähendas see seda, et kaardile tõmmati lihtsalt üks joon, mis ühendas kõiki juba varem olemas olnud teid ja päris sellisel kujul nagu see idee alguses oli, ei ole see tee kunagi valmis saanud ja ilmselt kunagi ka ei saa," selgitas Murd. "See on selline sündmus, mida me võime tähistada tänavu aasta, järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal, sest 1926. aastal selle tee ehitus ja rajamine alles algas," tõdes Murd.

