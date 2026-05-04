Maria Peterson: ühiskonnas on palju ebavajalikku konkurentsi ja kadedust

Lavastaja Maria Peterson rääkis Vikerraadios, et meie praegust ühiskonda määratleb konkurents ja inimesed kipuvad teisi inimesi oma huvides ära kasutama. Petersoni sõnul on konkurentsis hästi palju ebavajalikku kadedust ja fassaadi loomist.

Ugala teatris esietendus Prantsuse näitekirjaniku Molière'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees", mille lavastas Maria Peterson. "Teatrilaval puudutab mind see, mis mind puudutab ka isiklikus elus. Momendil on mu elus fassaadi ja näivuse teema saanud oluliseks. See köitis mind ka selles teatritükis kõige rohkem. Peategelases me tunneme kõik ennast natuke ära."

"Ka meie tarbijaühiskonnas on selleks väga palju võimalusi, kuidas inimesi enda huvides tööle panna," nentis Peterson.

Peterson lavastas Ugalas esimest korda. "Ajaliselt oli see väga mahukas, seitse ja pool tundi päevas proove, suur kollektiiv oli alati väga pühendunud, see oli ilus," tõi lavastaja välja.

Üle pika aja näeb laval Maarja Naani kostüümiloomingut. "Kas me väliste vahenditega saavutame sisemist kvaliteeti," tõdes Peterson. "Lavastuses kõlab elavas ettekandes Jean-Baptiste de Lully originaalmuusika. Näitlejatele on see suur väljakutse, sest need pole kerged partiid, mida laulda. Tihti kasutatakse selles lavastuses lauljaid ja balletitantsijaid. Meie miksisime erinevaid stiile."

Petersoni sõnul oli peategelast kehastav Aarne Soro põhiliseks põhjuseks, miks Peterson seda lavastust Ugalasse lavastama läks. "Koomilist rolli on näitlejal palju raskem mängida kui draamat või tragikomöödiat, sest väga keeruline on inimest naerma panna. Lembit Peterson armastab sellist lugu rääkida, et näitleja surivoodil küsib poeg, kas surra on raske. Isa vastab, et surra ei ole raske, komöödiat on raske mängida."

Ka konkurentsi teema köitis lavastajat. "Kui on terve konkurents, siis on see edasiviiv jõud, aga samal ajal tekitab konkurents hästi palju ebavajalikku kadedust ja fassaadi loomist. Konkurentsi teema määratleb ka meie praegust ühiskonda," selgitas Peterson.

Inimesed ihaldavad kvaliteeti, aga see tähendab iga inimese jaoks erinevat asja.