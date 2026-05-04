Jüri Leiten: koolipoistebändist Reval Revival sai alguse mitu protsessi

Reval Revival Dixieland Bandi liige Jüri Leiten rääkis saates "Hommik Anuga", kuidas nende koolipoistebändist 40 aastat tagasi spontaanselt said alguse mitmed protsessid ja bänd oli hüppelaud nii mõnelegi muusikule. Bändiliikme Mart Miku sõnul kogus bänd väga kiiresti populaarsust ja mängis suurtel lavadel.

"Mitte midagi pole muutunud, kui me pärast 40 aastat taas kokku saime ja jälle koos pilli mängisime, oli tunne nagu eile oleksime koos mängisime ära lõpetanud, " ütles Tallinna Muusikakeskkooli koolibändi Reval Revival Dixieland Bandi liige Mart Mikk. "See, miks me uuesti kokku saime, oli seotud kooli kolimisega MUBA-sse. Kivimäel olid muusikakeskkooli matused ja kokku aeti kõik bändid, kes muusikakeskkooli ajal olid toimetanud, üks oli siis Reval Revival."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Bändi liikme Jüri Leiteni sõnul on nende bändi kokkusaamine nagu kooli kokkutulek, aga ilma tüdrukuteta. "Sel ajal ei olnud tüdrukuid, kes oleks puhkpilli mänginud, aga meie klassiõed olid alati meie väga hea publik."

Leiteni sõnul istusid poisid ühikatoas ja leidsid Leningrad Dixielandi plaadi. "Vaimustusime sellest bändist," nentis Leiten.

Bänd otsis bandžomängijat. "Kuna Mart Mikk mängis kantribändides ja oli muidu ka populaarne, siis kutsuti Mart ka bändi," meenutas Leiten. "Meil vedas, et kohe bändi algusajal tulid meid vaatama-kuulama Valter Ojakäär ja Toivo Tuberik ja me saime kohe ühte džässisarja Estonia kontserdisaalis."

"Bändi tegevus läks kohe üliintensiivseks, kuni Tallinna linnahallini välja toimusid meie kontserdid," tõdes Mikk.

"See bänd oli nii mõnelegi meist hüppelauaks," sõnas bändiliige Taavo Remmel. "Päras üht bändi esinemist tuli minu juurde kohe Lembit Saarsalu ja kutsus raadiosse proovi."

"Kui meie bändi poleks olnud, poleks hilisematel aastatel olnud näiteks Estonian Dream Big Bandi," tõi Leiten välja.

"Meie bändist said spontaanselt alguse mitmed protsessid," tõdes Leiten. "Ega toona seda New Orleansi stiili keegi ei mänginud ja praegu ka ei mängi."