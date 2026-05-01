Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

Soolevähi riskigruppi kuuluv Leila Lehtsaar kaotas soolevähile oma ema ja tädi. Meditsiinitöötajana võttis ta oma missiooniks tõsta inimeste teadlikkust soolevähi ennetamise vajalikkusest ja läbis sooleuuringu "Ringvaate" kaamera ees.

"Hirmud on juba ära hirmutatud, praegu on pigem pragmaatiline olek. Üle mõtlema ei hakka. Kui midagi on, siis tegutseme. Loota on, et kui peaks midagi olema, siis ehk leiame õigel ajal. Aga see on hullem stsenaarium, loodame parimat," ütles 51-aastane õena töötav Leila Lehtsaar, kes lubas "Ringvaate" võttegrupi koloskoopia ehk sooleuuringut filmima.

Lehtsaar teab, et kuulub soolevähi riskigruppi ja veidi üle kuu tagasi kaotas ta sellele haigusele oma ema. "Ta ei saanud aru, et peitvere testi numbrid on üle kahesaja. Siis ma nutsin oma esimesed nutmised, sest nii suurte numbrite puhul on väike tõenäosus, et on midagi kerget ja leebet," meenutas Lehtsaar valusat aega oma elus. "Kompuuteruuringus selgus, et emal on hulgimetastaasid juba maksas. Ma varisesin täitsa kokku."

Kuressaares endoskoopiaõena töötav Lehtsaar ei suutnud leppida, et tema särtsakas ema hakkas päev päeva järel hääbuma. "8. augustil tuli diagnoos ja 6. märtsil ema lahkus."

Kuus aastat varem suri soolevähki ka Lehtsaare tädi.

Eestis sureb soolevähki iga päev üks inimene, kuigi see vähiliik on suuresti ennetatav. Meditsiinitöötajana on Lehtsaar võtnud nüüd missiooniks tõsta inimeste teadlikkust ja vähendada riske ning seepärast on ta valmis läbima sooleuuringu kaamera ees.

"Kiudaineid ja seemnetega ning nahkadega asju ei tohi enne uuringut süüa, siis on kergem seda uuringut taluda. Uuringueelsel päeval tuli ravim ära juua ja suur hulk vedelikku ning tihti WC-s käia," selgitas Lehtsaar, kuidas uuringuks valmistuda.

Uuring kestab enamasti 20 kuni 40 minutit.

Polüübid ehk adenoomid on esialgu väikesed ja healoomulised, kuid võivad aja jooksul areneda vähiks. Enamasti võtab see aega 10 – 15 aastat ja just see annab võimaluse haigus varakult diagnoosida.

Lehtsaare jämesoolest avastatakse väike polüüp, mis saab kohe sama protseduuri käigus eemaldatud. "Algstaadiumis polüüpide eemaldamine ei ole väga keeruline," selgitas üldkirurg Indrek Seire.

Lehtsaarele saab doktor Seire pärast uuringut edastada rõõmusõnumi. "Enamus inimestele saamegi tuua häid uudiseid, sest enamasti on sool korras ja kõik healoomulised moodustised saab kohe eemaldada," sõnas Seire. "Kui haigus varakult avastada, on soolevähi ravi väga efektiivne. Selliste uuringute eesmärk ongi avastada võimalikult varakult nii vähk kui ka vähieelsed muutused. Ainuke küsimus on, kuidas me patsiendid õigeaegselt kätte saame."

"Kui on kahtlus või mingigi mõte või on lähisugulastel jämesoolevähk olnud, siis me ei mõtle, vaid läheme uuringule," tõdes Lehtsaar.