Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

22. aprillil 1876 sündis Väike-Maarjas poisslaps nimega Georg Lurich, kellest sai Eesti esimene elukutseline atleet, rahvakeeli jõumees. Tema missiooniks sai äratada kaasmaalastes usk, et ka eestlane võib ja suudab. Lurichist kujunes usu ja lootuse kandja, kes andis eestlastele põhjuse ja võimaluse alt üles vaadata. Ta oli üks maailma parimaid ja ajas samal ajal Eesti asja.

Aastatel 1898–1901 sooritas Lurich oma peamised kodumaised äratusretked, kõneledes tervise, karskuse ja spordi kasuks. Ta oli tšempion, treener, teoreetik, oraator, kirjamees, artist, lavastaja – kõik ühes isikus. Lurich andis tõuke spordiseltside sünniks ja tema õpetusel-õhutusel said suureks paljud sportlased.

Kodumaa äratatud, läks eestlane laia ilma. 1912. aastal rändas Lurich Ameerikasse, kuid alles sada aastat hiljem paljastusid arhiivide hämarusest sündmused, millesse olid segatud spioonid, poolilmadaamid, kahtlased ärimehed ja korrumpeerunud ohvitserid.

Ameerikas viibides saatis Georg Lurich emapoolsele tädi Mathildele kirju, mis on Raadioteatris salvestatud Marko Matvere esituses. Kirjad valis Paavo Kivine, kes sel põneval teemal on avaldanud mahuka dokumentaaljutustuse "Lurichi sõda". Raadioteatri helirežissöör on Külliki Valdma, toimetaja Pille-Riin Purje.

"Lurichi kirjad Ameerikast"