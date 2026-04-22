Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

Marko Matvere
Raadioteater toob Georg Lurichi 150. sünniaastapäeva puhul sel laupäeval Vikerraadio kuulajateni spordikangelase kirjad, mida esitab Marko Matvere.

22. aprillil 1876 sündis Väike-Maarjas poisslaps nimega Georg Lurich, kellest sai  Eesti esimene elukutseline atleet, rahvakeeli jõumees. Tema missiooniks sai äratada kaasmaalastes usk, et ka eestlane võib ja suudab. Lurichist kujunes usu ja lootuse kandja, kes andis eestlastele põhjuse ja võimaluse alt üles vaadata. Ta oli üks maailma parimaid ja ajas samal ajal Eesti asja.

Aastatel 1898–1901 sooritas Lurich oma peamised kodumaised äratusretked, kõneledes tervise, karskuse ja spordi kasuks. Ta oli tšempion, treener, teoreetik, oraator, kirjamees, artist, lavastaja – kõik ühes isikus. Lurich andis tõuke spordiseltside sünniks ja tema õpetusel-õhutusel said suureks paljud sportlased.

Kodumaa äratatud, läks eestlane laia ilma. 1912. aastal rändas Lurich Ameerikasse, kuid alles sada aastat hiljem paljastusid arhiivide hämarusest sündmused, millesse olid segatud spioonid, poolilmadaamid, kahtlased ärimehed ja korrumpeerunud ohvitserid.

Ameerikas viibides saatis Georg Lurich emapoolsele tädi Mathildele kirju, mis on Raadioteatris salvestatud Marko Matvere esituses. Kirjad valis Paavo Kivine, kes sel põneval teemal on avaldanud mahuka dokumentaaljutustuse "Lurichi sõda". Raadioteatri helirežissöör on Külliki Valdma, toimetaja Pille-Riin Purje. 

"Lurichi kirjad Ameerikast" kõlab esmakordselt Vikerraadios sel laupäeval kell 19.05, Klassikaraadios pühapäeval kell 15.05.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

FILMI- ja telepidu

Eurovisiooniks valmis!

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

21.04

Mihkel Zilmer: madal rasvaprotsent ei tähenda tingimata paremat tervist

21.04

Tšernobõli katastroofipiirkonnas töötanud mees: puhastustööd olid mõttetud

22.03

Alo Mattiiseni tütar: vahel mõtlen küll sellele, et olen viimane Mattiisen

20.04

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

09:21

Kardioloog: füüsilise koormusega toodad endale aega juurde

13:12

Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

20.04

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

21.04

Kokk: uhke nimega Hispaania omlett on väga eestlaslik roog

17.10

Liina Vahtrik: lahutus pole naljakas, aga kui Uuspõllust lahutada, siis on väga naljakas

26.08

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

