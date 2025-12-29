Populaarne kuuldemängusari "Reis loomariigis" alustab uute osadega

"Reis loomariigis" vahendab lugusid loomade elust nii noorele kui ka vanemale kuulajale. Iga osa keskendub ühele elusolendile, tema igapäevaelulistele toimetustele ja olelusvõitlusele. 29. detsembrist Vikerraadio eetrisse jõudvates uutes osades saab tuttavaks mägikitse, palvetajaritsika, Aafrika savannielevandi, hallorava ja jaanalinnuga.

Muhedates loomalugudes leiab nii seiklusrikkaid elemente, naljakaid tähelepanekuid kui ka loodusteaduslikke fakte, mis on üllatuslikud ja harivad. Jutustab Leino Rei, loomadele annab hääle Anu Lamp.

"Reis loomariigis" ehk "Bestioles" on valminud raadio France Inter, Prantsusmaa Riikliku Loodusloomuuseumi ning ERR Raadioteatri koostöös. Eesti kuulajateni jõudis "Reis loomariigis" esmakordselt 2024. aasta veebruaris ja sellest on kujunenud üks enim kuulatud audiosarju. Käesoleva aasta novembris pälvis sari ka teaduse populariseerimise peapreemia audiovisuaalse ja elektroonilise meedia kategoorias.

Kuuldemängusarja iga osa autor on mõni hea sule ja huumoritajuga tunnustatud prantsuse kirjanik. Lood on eesti keelde tõlkinud Triin Arjus, teadustoimetaja on Tuul Sepp. Raadioteatris salvestatud kuuldemängusarja lavastaja on Laura Võigemast, helirežissöör Külli Tüli ja projekti juht Tiina Vilu.

"Reis loomariigis" uued lood kõlavad Vikerradios 29. detsembrist 2 . jaanuarini kell kell 11.15 ja korduses 18.40. Kuuldemängusarja leiab Eesti Raadio mobiiliäpist, Vikerraadio, Raadioteatri ja Lasteekraani lehelt.