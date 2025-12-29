X!

Populaarne kuuldemängusari "Reis loomariigis" alustab uute osadega

Raadio
Anu Lamp. Reis loomariigis
Anu Lamp. Reis loomariigis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Raadio

Alates 29. detsembrist kutsub Raadioteater avastama uusi loomajutte teaduse populariseerimise auhinnaga pärjatud kuuldemängusarjas "Reis loomariigis".

"Reis loomariigis" vahendab lugusid loomade elust nii noorele kui ka vanemale kuulajale. Iga osa keskendub ühele elusolendile, tema igapäevaelulistele toimetustele ja olelusvõitlusele. 29. detsembrist Vikerraadio eetrisse jõudvates uutes osades saab tuttavaks mägikitse, palvetajaritsika, Aafrika savannielevandi, hallorava ja jaanalinnuga.

Muhedates loomalugudes leiab nii seiklusrikkaid elemente, naljakaid tähelepanekuid kui ka loodusteaduslikke fakte, mis on üllatuslikud ja harivad. Jutustab Leino Rei, loomadele annab hääle Anu Lamp.

"Reis loomariigis" ehk "Bestioles" on valminud raadio France Inter, Prantsusmaa Riikliku Loodusloomuuseumi ning ERR Raadioteatri koostöös. Eesti kuulajateni jõudis "Reis loomariigis" esmakordselt 2024. aasta veebruaris ja sellest on kujunenud üks enim kuulatud audiosarju. Käesoleva aasta novembris pälvis sari ka teaduse populariseerimise peapreemia audiovisuaalse ja elektroonilise meedia kategoorias.

Kuuldemängusarja iga osa autor on mõni hea sule ja huumoritajuga tunnustatud prantsuse kirjanik. Lood on eesti keelde tõlkinud Triin Arjus, teadustoimetaja on Tuul Sepp. Raadioteatris salvestatud kuuldemängusarja lavastaja on Laura Võigemast, helirežissöör Külli Tüli ja projekti juht Tiina Vilu.

"Reis loomariigis" uued lood kõlavad Vikerradios 29. detsembrist 2 . jaanuarini kell kell 11.15 ja korduses 18.40. Kuuldemängusarja leiab Eesti Raadio mobiiliäpist, Vikerraadio, Raadioteatri ja Lasteekraani lehelt. 

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

27.12

Galerii: "Jõulutunnel" kogus laste harvikhaiguste raviks ligi 400 000 eurot

28.12

Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

28.12

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

28.12

Aasta kodutütar Kristin Kasemets: on hea tunne, et abi on alati käeulatuses

27.12

Koit Toome: tänavune aasta tõi mulle üle pikkade aastate uue hingamise

26.12

Grete Griffin: raske on peres ainsana lastele eesti keelt õpetada

23.12

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

27.12

Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

26.12

Sügisel alustatud ravi annab üliharuldase Retti sündroomiga sõbrannadele lootust

24.12

Sal-Saller elust Soomes: läksin kuulsaks stuudiotehnikuks, aga tegelikult olin koristaja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo