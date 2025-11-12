X!

Kuuldemängusari "Reis loomariigis" pälvis auhinna teaduse populariseerimise eest

Anu Lamp. Reis loomariigis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kolmapäeval toimunud teaduse populariseerimise auhindadel tunnustati ERR-i Raadioteatri kuuldemängusarja peapreemiaga kategoorias teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil.

2024. aasta veebruaris esimest korda eetrisse jõudnud teaduslik lühikuuldemängusari "Reis loomariigis" vahendab lugusid loomade elust nii noortele kui vanematele kuulajatele. Igas osas vaatleb Leino Rei kehastatud jutustaja tegelaskuju koos kuulajatega otsa mõnele tuttavale või veidi võõramale olendile, kellele annab hääle Anu Lamp.

Žürii sõnul on tänu sarjale tuhanded kuulajad saanud värvika ettekujutuse erinevate olendite elust ning see on avardanud nende arusaamist loomariigist.

"Reis loomariigis" on kujunenud ERR-i raadiojaamade kahe aasta enim kuulatud saatesarjaks. Projekti juhib produtsent Tiina Vilu-Demjanov.

Kuuldemängusarja on eesti keelde tõlkinud Triin Arjus, teadustoimetaja on Tuul Sepp. Raadioteatris salvestatud kuuldemängusarja lavastaja on Laura Võigemast, helirežissöör Külli Tüli ja produtsent ning projektijuht Tiina Vilu-Demjanov.

