Kuuldemängu "Rooma maraton" peaosaline Mähar: jooksmine puhastab mõtteid

Näitleja Andres Mähar rääkis "Ringvaates", et ta on suur suusafänn ja maratone jookseb seepärast, et kompenseerida kehva suusailma. Kuuldemängus "Rooma maraton" maratonimeest kehastava Mähari sõnul puhastab jooksmine väga hästi mõtteid.

"Raadioteater on hoopis teistmoodi. See on esimene kord, kui ma raadioteatris üksinda olen ja see oli päris huvitav töö," meenutas näitleja Andres Mähar, kes kehastab raadiokuuldemängus "Rooma maraton" maratonimeest.

"Mina pean oma kõige suuremaks armastuseks suusatamist. Jooksmine on abivahend, et kehva suusailma kuidagi kompenseerida. Eks see mingi kriisi ilming ole, mõni keskealine mees ostab endale tsikleid ja paate, mina ostsin tossud," muheles Mähar, kes on juba mõned aastad jooksmisega aktiivsemalt tegelenud.

Suusatamise juurde jõudis Mähar tänu oma sõpradele. "Sõbrad korraldasid ühe vahva matka Haanja radadel ja kuna meie abikaasaga jäime kogu aeg teistest maha, siis saime aru, et midagi tuleb ette võtta. Abikaasa läks suusatrenni, mina ei viitsinud, ma õppisin naise pealt, ja nüüd me oleme aastaid juba käinud suusamaratone sõitmas."

"Jooksmisel on kuidagi selline mõju, et kui jooksed pikka distantsi, see puhastab su mõtted ära ja pärast on väga hea olla," nentis Mähar.

"Lavastaja Tiit Palu on ise seda Rooma maratoni mitmel korral jooksnud ja jooksmise ajal lindistas terve pika maratoni," selgitas Mähar, kuidas kuuldemängu jooksusammud sisse sisse. "Me Tiiduga tegime sügisel ka koos mõned tiirud Tartus Tähtveres, mikrid küljes. Tegime kiiremaid ja aeglasemaid lõike."

Jooksmas käies kuulab Mähar klappidest muusikat. "Enda lõbuks joostes on hea, kui sul on mingi rütm all. Maratoni joostes ma ei taha seda. Ma käin üldse väga palju klapid peas, aga see on nagu mingi kujutlusvõime harjutus. Sa vaatad justkui filmi, su silmad on kaamerad ja kui tuleb uus lugu, on hoopis teine film," kirjeldas Mähar.

Tiit Palu lavastatud ja kirjutatud kuuldemängu "Rooma maraton" esietendus toimub 11. aprillil Vikerraadios.