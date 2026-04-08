X!

Kuuldemängu "Rooma maraton" peaosaline Mähar: jooksmine puhastab mõtteid

Ringvaade
Foto: Siim Lõvi /ERR
Ringvaade

Näitleja Andres Mähar rääkis "Ringvaates", et ta on suur suusafänn ja maratone jookseb seepärast, et kompenseerida kehva suusailma. Kuuldemängus "Rooma maraton" maratonimeest kehastava Mähari sõnul puhastab jooksmine väga hästi mõtteid.

"Raadioteater on hoopis teistmoodi. See on esimene kord, kui ma raadioteatris üksinda olen ja see oli päris huvitav töö," meenutas näitleja Andres Mähar, kes kehastab raadiokuuldemängus "Rooma maraton" maratonimeest.

"Mina pean oma kõige suuremaks armastuseks suusatamist. Jooksmine on abivahend, et kehva suusailma kuidagi kompenseerida. Eks see mingi kriisi ilming ole, mõni keskealine mees ostab endale tsikleid ja paate, mina ostsin tossud," muheles Mähar, kes on juba mõned aastad jooksmisega aktiivsemalt tegelenud.

Suusatamise juurde jõudis Mähar tänu oma sõpradele. "Sõbrad korraldasid ühe vahva matka Haanja radadel ja kuna meie abikaasaga jäime kogu aeg teistest maha, siis saime aru, et midagi tuleb ette võtta. Abikaasa läks suusatrenni, mina ei viitsinud, ma õppisin naise pealt, ja nüüd me oleme aastaid juba käinud suusamaratone sõitmas."

"Jooksmisel on kuidagi selline mõju, et kui jooksed pikka distantsi, see puhastab su mõtted ära ja pärast on väga hea olla," nentis Mähar.

"Lavastaja Tiit Palu on ise seda Rooma maratoni mitmel korral jooksnud ja jooksmise ajal lindistas terve pika maratoni," selgitas Mähar, kuidas kuuldemängu jooksusammud sisse sisse. "Me Tiiduga tegime sügisel ka koos mõned tiirud Tartus Tähtveres, mikrid küljes. Tegime kiiremaid ja aeglasemaid lõike."

Jooksmas käies kuulab Mähar klappidest muusikat. "Enda lõbuks joostes on hea, kui sul on mingi rütm all. Maratoni joostes ma ei taha seda. Ma käin üldse väga palju klapid peas, aga see on nagu mingi kujutlusvõime harjutus. Sa vaatad justkui filmi, su silmad on kaamerad ja kui tuleb uus lugu, on hoopis teine film," kirjeldas Mähar.

Tiit Palu lavastatud ja kirjutatud kuuldemängu "Rooma maraton" esietendus toimub 11. aprillil Vikerraadios.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

Samal teemal

Eurovisiooniks valmis!

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

06.04

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

07.04

Koit Toome: tuntus on ikkagi kirglik värk

07.04

Muusikaettevõtja: tulihingeline fännibaas on olulisem kui Spotify numbrid

04.04

Erakorralise meditsiini õde: inimeseks olemine on kohati täiesti kadunud kunst

07.04

Haruldase komppöidsusega Gert on seitsme aasta jooksul läbinud 12 operatsiooni

07.04

Vahtra hobitalus kasvavad tšempionjänesed

08:39

Ülle Kaljuste: Ita Ever oli suur eneseületaja

07.04

Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

11:09

Tuulikki Bartosik: ei tea, kas suudan elu lõpuni kahestumisega toime tulla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo