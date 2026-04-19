X!

ETV2 tähistab teemaõhtuga Priit Aimla 85. sünnipäeva

ETV2 teemaõhtu on pühendatud humoristile, kirjanikule ja poliitikule Priit Aimlale, kes tähistab 19. aprillil 85. sünnipäeva.

"Teeveejahutaja", kell 13.55

2003. aasta ETV huumorikonkursi parimaid töid. Külla tuleb hilinenud Jõuluingel. Leiutame tänavatele uusi nimesid. Kõlab Teeveejahutaja laul, mille Priit Aimla sõnadele kirjutas Priit Pajusaar. Näitlejad Helene Vannari, Tõnu Oja, Raivo E. Tamm ja Andres Dvinjaninov. Sära ja glamuuri lisab Eesti Tantsuagentuuri tantsutrupp. Režissöör Peeter Brambat, lavastaja Eero Spriit.

"Carte blanche: Priit Aimla", kell 19.30

Urmas Ott vestleb meelejahutaja, satiiriku, kunagise kuningriiklase ja Riigikogu õiguskomisjoni liikme Priit Aimlaga.

"Meie Mats: Priit Aimla", kell 20.35

Saade "Meie Matsi" pidulikust kontserdist, kus laureaadiks krooniti Priit Aimla. Režissöör Toomas Kirss, toimetaja Vahur Kersna.

"Ob-la-di, Ob-la-da: Priit Aimla", kell 22.00

Suurepärane inimene, Eesti Kirjanike Liidu liige, raamatute, huumorisaadete ja laulusõnade autor. Saatejuht Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

"Kõhuhääl", kell 22.40

Priit Aimla nalja ja nälja jant. Aimla ei ole kirjutanud ühtegi rida, kogu tema loomingu paremik on olnud ridade vahel. Tänapäeva teerullide ajastul jääb üle ainult imetleda toonast nõelavat ristpistet, millest jämekoomikal aimugi pole. Satiirik suure S-uga - nii arvab Jüri Aarma. Selgub poolik tõde sellest, kuidas valmib telesaade. Lisaks kogu tõde nälgimisest. Osalevad Marite Kallasma, Andrus Vaarik, Tõnu Oja, Villu Kangur jt. Režissöör Maire Radsin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

