Vaarik Levila presidendiotsingutest: see ei ole tsirkus

Levila ja tegevusselts Laevuke hakkavad sel kevadel otsima ülejärgmist Eesti presidenti. Levila asutaja Vaariku sõnul ei ole tegemist tsirkusega, vaid eksperimendiga soovitakse teha üks oluline teema inimeste jaoks huvitavamaks ning vaadata presidendivalimisega seotud keerukusi avaramalt.

"Viimane ettevõtmine, millest ma rääkisin, oli Levilas tehtud alkoholipood. Saime ise väga targaks alkoholimüümise teemal, meiega rääkis endine alkoturundaja, kes rääkis, kuidas ta päriselt asju teeb, kuidas ta noortele õlut müüs. Võib-olla on see lihtsalt Levila viis võtta ette üks oluline teema, sest sel aastal on meil presidendivalimised, ja teha see läbi eksperimentide ja tegelike sündmuste põnevamaks," rääkis Levila asutaja Daniel Vaarik "Vikerhommikus".

"Eksperimentaalne ajakirjandus, mis peaks jõudma rohkemate inimesteni kui poliitikasaade. Poliitikasaadet kuulavad ikkagi pigem need inimesed, kes ka tavaliselt poliitikasaateid kuulavad. Meie tahaksime teha nii, et näiteks koolides ka meie eksperimenti vaadataks. Need inimesed, kes ise kohale tulevad ja osalevad, saavad kindlasti ka väga erilise kogemuse osaliseks," lisas Vaarik, kes astub mõnes projektiga seotud koolituses üles spin doctor'ina.

Tegevusselts Laevukesena osalevad eksperimendis ka Von Krahli teatri näitlejad Karl Birnbaum, Herman Pihlak ja Markus Andreas Auling..

"Meil on plaanis kõikide presidendikandidaatidega viia läbi väga erinevaid koolitusi. Oleme uurinud, et millest see presidendi amet pealispinnal koosneb ja mis on selle pealispinna all. Hakkame koos kõikide kandidaatidega mõlemat kihti uurima. Sh esinduslikku funktsiooni. Näiteks, kuidas õigesti riietuda. Kuidas õigesti lusikat hoida. Mida tohib igasugustel konverentsidel süüa, mida ei tohi süüa. Tuleb välja, et see on ka teema," rääkis Edgar Vunsh Von Krahli teatrist.

"Samamoodi ka seda, mis selle esindusfunktsiooni all peidus on. Kuidas inimestega suhelda. Kuidas kontakte luua," lisas ta. "Meie lähema Laevukesega samamoodi sinna projekti teada saama, mis see presidendiamet siis täpselt on."

Vaariku sõnul ei tehta siiski ainult nalja "See ei ole tsirkus. Me meelega ei lähe praegusesse kuuma erakondade-kesksesse presidendikaklusesse. Sellepärast me räägimegi tuleviku presidendist."

Vaarik lisas, et mitmel korral on presidendivalimiste aegu olnud näha, et pink on üsna lühike. "Mis oleks kui vaataks seda teemat avaramalt. Kõikidesse kandidaatidesse suhtume suure austusega. Neid on praeguseks hetkeks 64 tükki. Väga erinevaid inimesi," sõnas Vaarik.

"Nad on väga erinevad. Me ei tahtnud panna ka panna vanuselist piirangut, kuigi on teada, et presidendiks saab alates 40. eluaastast. Kuna me õpetame välja ka tulevasid presidenti, siis me seda piirangut ei pannud, sest kellegi aeg võib tulla alles hiljem," rääkis Vunsh ning lisas, et kandidaat peab siiski olema sünnijärgne Eesti kodanik.

"Meil on väga erinevaid inimesi. Alates 14-aastastest kuni inimesteni, kes võiksid juba praegu presidendivalimistel osaleda," lisas Vunsh. "Järgmine samm on omavahel kohtuda ja tuttavaks saada. Hetkel saavad kõik, kes soovivad, veel ennast kirja panna. Kuigi Daniel ütles meile kunagi vastupidi, et presidendiks ei saa reeglina inimene, kes väga tahab presidendiks saada. Ehk siis kõik, kes te tunnete, et te väga ei taha presidendiks saada, siis pange ennast kirja," naeris Vunsh.