Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

Tartu Hansa kooli üheksanda klassi õpilane Rasmus Koort pole tavaline pudelikorjaja, vaid taarakuller, kes pakub pudelite äraviimise teenust. "Esiteks saab selle eest raha, teiseks saab mingi kogemuse," sõnas noormees.

Ideele, kuidas koolipoisid saaksid mugavusteenust pakkudes pisut taskuraha teenida, tuli sama kooli üheksandikult Enriko Otsalt.

"See mõte tuli siis, kui ma klassivendade pudeleid hakkasin koolis korjama. Nad viskasid [pudeleid] iga päev lihtsalt ära ja ma mõtlesin, miks nad need ära viskavad. Tegin sellest ettevõtluse, hakkasin teistele inimestele pakkuma," selgitas ta.

Ots lõi Facebooki grupi "Taarakullerid Eesti.", mille kaudu saab anda teada kullerteenuse soovist ning leppida kokku sobiv aeg. "Väga paljud inimesed olid väga positiivsed. Hästi palju kliente ja kohe oli hästi suur kasv," märkis ta.

Ots käivitas kulleriteenuse veebruaris ja alates märtsist tegutsevad poisid kooliprojekti raames.

"Kui nad hakkasid juba raha saama, siis [nad mõtlesid], mida nüüd edasi teha: äkki see ei ole seaduslik, et nad koguvad raha endale kokku ja makse ei maksa. Siis me tegimegi sellise projekti, et millised võimalused on taskuraha teenimiseks. Nad hakkasid vaikselt tegema ja selgub, et nad on päris kaugele jõudnud," rääkis klassijuhataja Kristina Ausen.

Mõne kuuga on ära viidud ligikaudu 15 000 pudeliühikut. Tartus töötab Enriko juures ainult Rasmus. Kliendi tellimuse edastab Enriko talle sõnumiga. "Talle sobivad kõik tellimused, isegi kui see on raske, siis ta ikkagi ei ütle ära. Ta teeb seda tööd ja talle väga meeldib seda teha," kiitis Ots.

Teenuse tasu on üks euro pluss 25 protsenti ära viidud taara maksumusest. "Kuller viib taara ära, arvutab sealt protsendi ja ühe euro maha. Teeb tšekist pildi, saadab mulle ja ma kirjutan kliendile selle kohta," selgitas Ots. Tema sõnul pole vaid kahele inimesele hind meeldinud, kuid kõik teised on teenusega väga rahule jäänud.

Ots rääkis, et ettevõttest ta hetkel tulu välja ei võta, vaid investeerib kõik tagasi. Näiteks on valmis saanud koduleht, mille kaudu soovijad tellimusi esitada saavad.

"See tulu, mille kullerid saavad, ma arvutan maha. Üks kuller teenib ühe tehtud kliendi eest 1,5 eurot. Ja kui on mingeid raskuseid, siis ta saab selle eest kompensatsiooni," selgitas ta. Juhul kui tellija taara eest raha tagasi ei taha, saab kuller pool tšeki väärtusest omale.

Õpilasprojekt algas märtsis ja lõpeb juunis. "Siis tuleb niikuinii kooli lõpetamine ja edasi nad vaatavad ise, kuidas nad saavad seda seaduslikult edasi teha," sõnas klassijuhataja.