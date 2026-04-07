Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

Kõigepealt tuleb juttu ookeani põhjaosas asuvatest Fääri saartest, kus loodus on karune ja karm, aga kus viikingite ja keltide järeltulijad on elanud üle tuhande aasta. Järgmiseks jagab ta muljeid troopilisest Jamaica saarest, kus loodus on lopsakas ja mitmekesine. Viimasena tutvustatakse lõunapoolkeral Antarktika lähistel asuvaid Tulemaa saari. Sealne ilmastik on peaaegu sama jahe kui Eestis, aga taimed ja loomad on täiesti teistsugused. Erakordselt põnev on sealse iidsema rahva yámana indiaanlaste kultuur.

Publik näeb Hendrik Relve reisidel tehtud fotosid ja videosid ning saab rännumehelt küsida küsimusi ookeanisaarte kohta.

"Kuula rändajat" avalik salvestus toimub teisipäeval, 7. aprillil kell 18 Eesti Raadio esimeses stuudios (ERR-i uudistemajas, Kreutzwaldi 14, Tallinn). Salvestus on publikule tasuta.