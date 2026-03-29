Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

Hommik Anuga

Sel aastal tähistab ansambel The Tuberkuloited 35. sünnipäeva. Bändi ninamees Indrek Raadik ütles saates "Hommik Anuga", et aastate jooksul on inimeste pidutsemiskultuur väga muutunud ning enam ei näe väga lava ees lausjoobes inimesi.

The Tuberkuloitedi liige Alar Aigro ei ole kindel, kas "Lilleke rohus" on nende parim lugu, aga ühtki kontserti ilma selleta teha ei saa. "Mingi aeg mõtlesime, et äkki me seda ei teeks, siis saime kohe sellise litri, ei, seda ei saa mängimata jätta."

Indrek Raadik ütles, et kui nad 1991. aastal kokku said, siis Alar Aigro ütles talle, et proovime. "Tegelikult me kontsertidel siiamaani proovime," sõnas ta ja lisas, et mingit suuremat ambitsiooni neil toona ei olnud. "See Sindist välja saamine, kui meeldib ka ja ühel päeval hakatakse raha ka maksma ning sulle makstakse võib-olla rohkem, kui su ema töö juures palka saab, siis mõtled, et kurat, see on päris äge asi."

Raadiku jaoks on ende repertuaarist erilise tähendusega lugu "Viimaste majade taga". "Ma kardan seda lugu kontsertidel esitada, sest kohe, kui basskitarr selle looga alustab, siis mul hakkavad käima sõprade näod, kes on juba läinud ja kadunud, mul tuleb praegu ka klomp kurku, aga ma kardangi, et ma ei saa laval laulda, vaid hakkan lihtsalt nutma."

Aigro ütles, et neil on üllatavalt palju noori fänne. "Aga noored ei käi klubides, sest see on kallis ja siis seal, kus noori vähem on, ei tiku vanemad ka eriti minema." Raadiku sõnul on praegune pidutsemiskultuur hoopis teistsugune, sest alkoholi tarbitakse vähem. "Ma ei näe lava ees selliseid tüüpe, kellel pea on lava peal ning siis, kui esinemine läbi saab, võtab keegi kratist kinni."

"Kui reede ja laupäev on kontsert, siis ma enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku, see taastumine on läinud pikemaks," mainis Raadik.

Saates esitas ansambel The Tuberkuloiteid loo "Maa peale tagasi":

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba

