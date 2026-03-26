Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

Londoni mainekas Dulwichi galerii võõrustab Konrad Mägi suurnäitust ja näituse kuraatori Kathleen Soriano sõnul armastab Briti rahvas maastikumaale. Galerii südames asuvas mausoleumis on aga üleval kunstnik Kristina Õlleki eriline töö, mille kohta avaldas kunstnik, et teda hakkas kõnetama, kuidas tuua Läänemere surnud tsoonid ajaloolise galerii mausoleumi.

Rohkem kui sada aastat pärast oma surma jõudis Konrad Mägi suurnäitus Londoni mainekasse Dulwichi galeriisse, mis avati rohkem kui 200 aastat tagasi ja mis on Inglismaa kõige vanem avalikuks kunstigaleriiks ehitatud hoone. Üle 60 Mägi töö on nüüd galeriis üleval kõikidele kunstisõpradele vaatamiseks.

"Konrad Mägi on Eestis nii kuulus, küsisime endalt Londonis, miks me temaga veel tuttavad pole," ütles Dulwichi galerii juht, kunstiajaloolane Jennifer Scott.

Kumu direktor Kadi Polli sõnul on Dulwichi galerii huvitatud just 20. sajandi alguse kunstist ja otsib kunstnikke, kes pole veel Inglismaal nii tuntud. "Vähetuntud 20. sajandi alguse kunstnike tutvustamine on selle galerii eraldi leivanumber," tõdes Polli.

"Mind huvitavad rohkem kunstnikud, kellest me nii palju ei tea, Dulwich on väga julge, et selliseid näitusi korraldab. Kultuurisektor vajab praegu rahastust ja on oluline, et ostetaks pileteid. Tuua näitusele kunstnik, kellest keegi pole kuulnud, on väga julge samm," ütles kuraator Kathleen Soriano.

Dulwichi galerii avati 1817. aastal ja see on esimene maja Inglismaal, mis ehitati spetsiaalselt kunsti näitamiseks. Ehitas selle John Soane, kes tegi hoonele hiigelsuured katuseaknad, et päikesevalgus sisse paistaks ja kunsti saaks päevavalguses vaadata.

"Me oleme siin maal armastatud, see galerii on populaarne," rõõmustas Scott.

Galeriis on väljas ka üks Rembrandti väike portree, mida on sellest galeriist varastatud neljal korral ja sellega hoiab ta ka Guinnessi rekordit kui maailma enim varastatud kunstiteos.

"Briti rahvas armastab maastikumaale, millel on päikesepaiste, vihm ja lumi. Võib-olla sellepärast, et ilm siin kogu aeg muutub," tõdes Scott.

Soriano sõnul Konrad Mägi projektiga kolm aastat tagasi alustades leidsid nad, et tema maastikumaalid on kindlasti menukad. "Tema puhul on huvitav, et ta on endasse kogunud paljusid selle perioodi mõjutusi. Ta armastas loodust, otsis looduses midagi jumalikku. Kunstnikud läksid eemale linnadest, hingetutest surnud linnadest," nentis Soriano. "Mägi toob kõik tolleaegsed liikumised kokku oma loomingu eri etappides."

Dulwichi galeriis on üleval ka kunstnik Kristina Õlleki tööd, kes lõi mausoleumi sees uue teose, mis meenutab Läänemerd.

"Me pole ainult kunstigalerii, vaid ka mausoleum galerii südames. Galerii asutajad Francis Bourgeois ja Noël Desenfans olid ka kunstikaupmehed, ja Desenfansi abikaasa Margaret, kes projekti kinni maksis, tahtsid, et nad galeriisse maetaks," selgitas Scott. "Nad on meie mausoleumis sarkofaagides. Selle näituse puhul sai Kristiina Õllek inspiratsiooni selle ruumi valgusest."

Õllek on oma loomingus tegelenud Läänemere fookusega juba viimased kuus aastat, uurides Läänemere surnud tsoone loodusliku perspektiivi poole pealt ja teda hakkas kõnetama, kuidas tuua need surnud tsoonid galerii mausoleumi.

"See on foto Saaremaa pangast, mis on olnud oluline koht ka Konrad Mägi loomingus," tõdes Õllek.

"Oleme nüüd teinud kaks filmi Eesti aaretest ja tuleme varsti tagasi. Olemine sellel pehmel maastikul, pehme tuule käes, kauni mere ääres, nautides metsade imesid, see kõik oleks kui jäädvustatud Mägi maalidel. On selline tunne, nagu oleksin tagasi kaunil Eestimaal," ütles Mägi näitust külastanud kirjanik ja saatejuht Bettany Hughes.