Silmaiiriste fotograaf: eestlastel on kirjud ja ägedate mustritega silmad

Silmaiiriste fotograaf Kati Rannamees rääkis "Ringvaates", et silmad on ainukesed kehaosad, millega kõik on rahul ja keegi ei taha neid suuremaks, saledamaks ega värvilisemaks teha. Fotograafi sõnul on eestlastel väga värvilised ja eriliste mustritega silmad.

"Kolm aastat tagasi vaatasin ühe silma pilti ja avastasin, et seal on mustrid. Hakkasin guugeldama ja leidsin, et silmad on väga ägedad asjad," meenutas fotograaf Kati Rannamees, kuidas ta hakkas silma pildistama.

2011– 2013. aastatel tegutses Rannamees fotograafina, aga kui kliendid hakkasid paluma, et kas ta saaks pildil kõrvad natuke rohkem pea ligi panna või kulmukaart tõsta, siis ta ei tahtnud selle alaga enam tegelda.

"Silmad on ainukesed kehaosad, millega kõik on rahul, keegi ei taha neid suuremaks ega saledamaks või värvilisemaks teha," muheles fotograaf.

Eestlaste silmad on väga värvilised. "Eestlastel on kirjud ja ägedate mustritega silmad. Inimene tuleb ja ütleb, et mul on igav hall silm. Teed pildi ära ja siis inimene näeb, kui erinevatest värvidest tema silm koosneb. Mina lasen nii palju valgust silma, et pupill tõmbub hästi ilusti kokku ja seetõttu tuleb rohkem mustrit ja värve välja," nentis Rannamees.

Fotograafi esimene näitus kujutas saja eestlase silmaiiriseid, mis olid paigutatud lõuendile värvi järgi, nüüd käivad ettevalmistused teiseks näituseks, mille eesmärk on pildistada üles võimalikult palju geneetiliste eripäradega või traumast kahjustunud silmi.

"Kui silm saab trauma, siis silma pigment ehk värv muutub. Tavaliselt üks silm jääb üht ja teine teist värvi," nentis Rannamees.

Veel tahab fotograaf uurida mitmike silmade erinevusi. Eesmärk on sõita ka Egiptusesse, kus üles saavad pildistatud seitsmike silmad. "Identsetel kaksikutel on neli erinevat silma. Nende silmad on täiesti erinevad, värvid on küll sarnased."

"Mul on küll tekkinud professionaalne kretinism, et jõllitan inimesi," muheles Rannamees.

Väikese Desiree kassi kriipimise tagajärjel trauma saanud silmaiiris Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

