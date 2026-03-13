Rozell: soojendusartistina pead sa tähelepanu välja teenima

Jason Derulo Euroopa turnee soojendajana tähelennu teinud artist Rozell rääkis "Ringvaates", et maailmakuulsate staaride soojendusartistina peab nende tähelepanu välja teenima, ja temal see õnnestus. Eestis Rozell väga tihti ei esine, sest viimasel ajal on ta iseenda sisemise minaga tööd teinud.

"Mõni aeg tagasi ei teadnud Derulo Rozellist midagi, aga õnneks on mul hea agent, kes tegi nii, et nüüd ta teab," muheles Hans Noormets, esinejanimega Rozell, kes oli maailmakuulsa Jason Derulo Euroopa turnee soojendajaks.

Rozelli sõnul on ta artist, sest kui ta ütleks enda kohta DJ, arvaksid kõik, et ta mängib ainult plaate. "Ma olen artist. Ma tantsin, ma laulan, olen produtsent, mängin plaate, teen kõiki asju, mis pähe tuleb."

Eestis teda väga tihti esinemas ei näe. "Olen olnud omaette, teinud rohkem tööd oma sisemusega, mitte käinud lihtsalt esinemas."

"Soojendusesinejana sa pead tähelepanu välja teenima. Alguses, kui ma Jason Derulo tuurile läksin, tagakoridorides väga palju "Jou!" sulle ei öelda. Kolmandaks showks olin kõigiga päris tuttav, sain Derulo ja teistega aega veeta," meenutas Rozell.

Sellistel tuuridel osalemisega on Rozelli sõnul võimalik artistil Euroopa suurimatel lavadel näidata, mida ta väärt on. "Minu jaoks see on lemmikkoht, kus olla."

Rozelli sõnul õnnestus tal lisaks publikule üles soojendada ka Derulo süda. "Te näete meie nimesid veel ühes lauses koos," tõdes Rozell, kelle koostöö maailmakuulsa staariga jätkub.

"DJ-sid on maailmas miljoneid, aga minusuguseid rohkem ei ole, kes on trummariga laval, kes tantsib, kes laulab ja on nii-öelda täispakett," nentis Rozell, kes õppis seda kõike LA-s koolis.

Tuurishow kokkupanekuks oli tal aega neli päeva.

Rozelli isa on näitleja ja lavastaja Andres Noormets. "Ma räägin isaga väga palju, aga kui ta mind praegu vaatab, siis tahaksin talle öelda, et ta võiks kunagi mu esinemist vaatama tulla, mitte kogu aeg Tais puhata," muheles Hans Noormets.