Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

E-etteütluse korraldajad kutsusid sel aastal inimesi Vikerraadiole tekste saatma, mille põhjal koostas Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja ja e-etteütluse meeskonna liige Maire Raadik eelharjutuse. Eelharjutusega saab end varakult sättida e-etteütluse lainele ja kontrollida ühtlasi teadmisi korrektsest eesti keelest. Eelharjutuse leiab Vikerraadio lehelt. Õiged vastused saab teada kohe pärast lahendamist samalt lehelt.

Maire Raadiku sõnul annab etteütlus hea võimaluse hinnata, kui hästi tunneb inimene end neljas valdkonnas: täheõigekiri, kokku- ja lahkukirjutus, suur ja väike algustäht ning lause kirjavahemärgid. "Paljud algatuses osalejad olid seda silmas pidanud ja põiminud oma lausetesse raskeid oma- ja võõrsõnu ning keerulisi kokku- ja lahkukirjutuse juhtumeid," selgitas ta.

Näiteid sõnadest ja sõnapaaridest, mida inimesed pakutud lausetesse olid sisse põiminud: tikkkontsad ~ tikk-kontsad, hakkkotlet ~ hakk-kotlet, varrukas, põmdi, üldse, nüüdsel, tantsida valssi, küsisime avanssi, konstateerima, entusiastlikkus, mustasõstrapõõsas, Emajõe-äärne, tahes-tahtmata. Samuti on inimeste meelel algustäht, mida ilmestasid lausetes esinenud Prantsuse köök, Euroopa angerjas.

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel, 13. märtsil algusega kell 10.25. Etteütluse teksti loetakse Vikerraadios ette mitu korda ja teksti saab esitada kuni kella 11-ni. Raadiost kuuldav tekst tuleb kirjutada Vikerraadio kodulehelt leitavale etteütluse lehele (aktiveerub etteütluse päeval). E-etteütlust on võimalik kaasa teha ka nägemis- ja kuulmispuudega inimestel. Samal ajal raadioeetris kõlava tekstiga ilmub ERR.ee portaali video, kus saab teksti lugeda huultelt. Etteütluse lehekülg on kohandatud nägemispuudega inimestele.

Vikerraadio kuulutab võitjad välja e-etteütluse päeval kell 14.05 algavas saates. Parimad selgitatakse välja kuues kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed, vaegkuuljad ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind antakse parimale nutiseadmega kirjutajale ning auhindu loositakse välja kõikide osalejate vahel.

2026. aasta e-etteütluse meeskonnaliikmed:

Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll;

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik;

Eesti Keeletoimetajate Liidu esimees, Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi;

Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika lektor Merilin Aruvee;

Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor Joosep Susi;

Türi põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Triin Toome;

haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik Helin Kask;

Eesti Rahvusringhäälingu keeletoimetaja-nõustaja Ester Põldma.