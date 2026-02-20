Pärn-Valdoja: Valérie Perrini teostes saavad kokku elegants ja põnevus

Prantsuse kirjanik Valérie Perrin on eestlastele eelkõige tuttav oma romaaniga "Lilledele värsket vett", mida on siinmail müüdud üle 10 000 eksemplari. Lisaks on tema ülejäänud kolm romaani on jõudnud üle 20 000 eestlase koju.

Ajakirja Säde peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja kätte sattus "Lilledele värsket vett" kohe, kui see välja tuli.

"See on selles mõttes minusugustele tehtud, et nad ei paneks raamatut käest ära. Ta hüppab ajas: üks tegevus toimub ühes peatükis, järgmine peatükk on juba järgmine lugu. Need lõppevad alati kõige põnevama koha pealt, nii et ma loen ikka neljani hommikul välja, ma enne käest ära ei pane."

Perrini esimene teos on "Pühapäeva rüppe unustatud", mis sai eesti keelde pärast "Lilledele värsket vett" ilmumist. Selleks ajaks kui Perrin "Lilledele värsket vett" välja andis, oli tema debüütromaan välismaal juba tuntust kogunud ning Pärn-Valdojal tekkis soov temaga intervjuu teha. Kui esialgu öeldi, et see ei ole võimalik, siis möödunud aasta lõpus sai ta võimaluse Perriniga Pariisis maha istuda.

"Ta oli väga sümpaatne, väga kaunis näeb välja, aga sa näed, et ta ikkagi kontrollib mingeid asju. Näiteks kasvõi ühisfoto tegemisega oli tore, et seda [tegime] ainult tema telefoniga, täpselt tema valis välja nurga, valguse, ta vaatas kohe seal samas need pildid üle ja siis ütles oma agendile, millised tohib siis mulle saata. Siis loeti sõnad peale, et ainult sotsiaalmeedias, ajakirjas neid kasutada mitte mingil juhul ei tohi, ajakirjas peavad olema ikkagi ilupildid," kirjeldas Pärn-Valdoja.

Perrin hakkas kirjutama 48-aastaselt. Enne seda tegeles ta fotograafia, filmistsenaariumite kirjutamise ja laste kasvatamisega. "Äkitselt tekkis tal vaba aega ja siis, palun väga, hakkas kirjutama."

Pärn-Valdoja usub, et Perrini edu üks võti on oskus kujutada tegelasi, kellega on lihtne samastuda.

"Tal on tavaliselt sellised lihtsad inimesed, nad on võib-olla natukene elus haiget saanud ja siis neil kõigil on mingi saladus. Ta paneb kokku põnevuse ja samas ta kirjutab väga elegantselt," tõi ta välja. "See on ka üks põhjusi, miks teda väga palju loetakse, et inimestele ilmselt ka tundub, et nad loevad natukene nagu intelligentsemat kirjandust. Ma olen nii aru saanud."

Sel kevadel tuleb välja "Lilledele värsket vett" põhjal valminud film. Filmi režissöör on Jean-Pierre Jeunet, kes on muu hulgas lavastanud filmi "Amélie".

"Ta on väga elevil ja ta ütles, et tema unistus on see, et see film oleks Cannes'i filmifestivali avafilm," avaldas Pärn-Valdoja, mis tunded Perrini filmi osas valdavad. "Talle saadeti see stsenaarium lugeda, ta natukene oli mõnda asja palunud korrigeerida, aga üldiselt ta ei sekkunud. Ta oli paar korda võtteplatsil käinud, aga sama asi – ta ütles, et ta saab täiesti aru, et see ei ole tema koht."