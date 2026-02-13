Hannaliisa Uusma: Hu? fännide järelejätmatu huvi on meile suur kompliment

Hu? laulja Hannaliisa Uusma rääkis "Ringvaates", et tänu uute ja vanade fännide järelejätmatule pealekäimisele tuleb bänd paariks kontserdiks kokku. Uusma sõnul on see väga suur kompliment, et inimesi nende muusika kõnetab.

"Esimese looga "Kosmos" läks Hu? lendu. Mäletan, et see oli kevadine aeg, kui me DJ Critikali vanemate kodus seda lugu salvestasime ja ma tulin üle Magdalena silla ja mõtlesin, et eriti laheda loo tegime just. Läks paar nädalat mööda, kui Raadio 2 õhtune vöönd loo hullult käima tõmbas," meenutas laulja Hannaliisa Uusma.

Järgmine Hu? lugu oli "Absoluutselt". "Väga paljud on öelnud, et see lugu käis neile kohutavalt närvidele, aga lõpuks nad andsid alla," ütles muusik Leslie da Bass.

Uusma oli 19-aastane, kui bändiga lugusid hakkas salvestama. "Ma ise olin olnud räpiskeenel koos Chalice`iga aktiivne. Tahtsin meelega olla sellest peavoolusüsteemist teistsugune. Aga see tuli niimoodi välja, et me ikkagi muutsime tol ajal peavooluskeene esteetikat, tõime sinna uusi tuuli," tõdes Uusma.

Loo "Depressiivsed Eesti väikelinnad" puhul sai Uusma väga palju tagasisidet. "Muuhulgas ka ülistavat. See oli armastuse-vihkamise suhe, mis selle laulu suhtes tekkis ja see oli päris mõnusalt kõditav. Võib-olla korraks ehmatas ka. Mõne aja möödudes hakkas huvi tekitama see, kuidas lugu edasi elab, siiamaani veel seda tsiteeritakse," nentis Uusma.

"Kolm kuud tagasi küsiti mu käest ühest väljaandest, mis linnast see lugu räägib. Seda linna ei ole, sest see oli nagu hübriid, ettekujutus, lihtsalt fantaasia," nentis Bass. "See lugu jõudis isegi õpikutesse ja igasugustesse analüüsidesse, kus sel teemal arutati."

Kümme aastat pole Hu? laval olnud. "Veel mõni aeg tagasi mina isiklikult ei arvanud, et Hu? kokku tuleb, aga viimased kaks aastat on olnud fännide kopsimist, pluss väga sümpaatsed uue generatsiooni fännid, vanad fännid on ka väga armsad. Küsimine ja koputamine on olnud tõesti väga tihe. See on meile väga suur kompliment. Tundub, et see muusika kõnetab ja see liigutas piisavalt, et me praegu paariks kontserdiks kokku tuleme," ütles Uusma.