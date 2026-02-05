Fotograaf Erlend Štaub: olen oma tööd tehes läinud palju ka üle piiri

Dokfilmi "Päevapiltnik" peaosaline fotograaf Erlend Štaub rääkis "Ringvaates", et oma tööd tehes on ta läinud palju ka üle piiri ja pannud inimesi ennast ebamugavalt tundma. Fotograafi sõnul on tema unistuseks olla mõne staari isiklikuks fotograafiks.

"Ma ise seda filmi veel näinud ei ole, aga ma olen harjunud, et kaamerad on ümberringi," ütles filmifestivalil Docpoint esilinastunud dokumentaalfilmi "Päevapiltnik" peaosaline fotograaf Erlend Štaub.

Kui filmimine kunagi pihta hakkas, ütles Eesti Filmi Instituudist Eda Koppel Štaubile, et ära filmimeeste tegevusse sekku. "Ja ma ei ole sekkunud," tõdes fotograaf.

13 aastat fotograafina tegutsenud Štaubil on olnud kokkupuuteid ka inimestega, kes on olnud nii ebaviisakad, et ta soovi neid pildistada. "Kui mina pean teist lugu, siis pidage ka minust lugu. Ma ei tee seda pilti ju enda jaoks, vaid inimese jaoks, kes on pildil. See on koostöö," tõdes Štaub.

Kui inimesed hiljem tunnistavad oma viga, siis saavad neist fotograafi sõnul head sõbrad. "Selle töö juures ma olen ikkagi ka ise väga palju läinud üle piiri ja olen pannud inimesi end ebamugavalt tundma, siis ma olen hiljem vabandanud, helistanud näiteks," selgitas punase vaiba fotograaf.

"Punasel vaibal pildistamine käib teatud tsüklitena, keda lastakse ja keda ei lasta. Tihtilugu on nii, et kui need suured superstaarid ootavad oma momenti, et minna punasele vaibale, siis ma juba räägin nendega. Ma tahan nende tähelepanu kätte saada enne, kui nad punasele vaibale tulevad," ütles Štaub.

Fotograafi sõnul on tal unistus olla mõnda aega mõne staari isiklikuks fotograafiks. "See võib olla päris huvitav, aga me kõik ju püüame teha oma unistuste tööd."