Erlend Štaub: 12 aastat unistasin Jolie pildistamisest ja nüüd see õnnestus

"Meie jaoks on Cannes'i filmifestivali punasel vaibal alati üllatus, kes staaridest tulevad. Kõikidel fotograafidel on kindel koht, kus pildistada. Ega siin väga palju ruumi ei ole ja minu probleem on üldiselt see, et ma olen väga lühike ja kui pikemad poisid on minu ees, siis mul on väga raske pildistada. Siin töötab see, et kui sa inimestega hästi läbi saad, koostööd teed, siis nad üldiselt lasevad sind alla (fotograafid seisavad üksteise taga trepiastmete peal neljas reas-toim), kui on vaja mingi väga tähtis pilt ära teha. Kui näiteks Eesti delegatsioonist keegi kohal on," tõdes otse Cannes'i filmifestivali punasel vaibal kõndides seltskonnafotograaf Erlend Štaub.

Štaub oli ka siis väga lähedal, kui punasel vaibal juhtus arusaamatus näitleja Denzel Washingtoni ja ühe fotograafi vahel. "Ma nägin, et Washington tuli fotograafide juurde ja mõtlesin, et tahab selfie`t teha, tundis kellegi ära ja tahab juttu ajada, aga hiljem sain aru, et Denzel Washington oli kuri, keegi võttis tal käest ka veel kinni, seal läks täitsa kähmluseks. Praegu seda uuritakse, kes see fotograaf oli ja mis see põhjus oli, aga arvatavasti jääb see fotograaf oma akrediteeringust ilma," ütles Štaub.

Štaubi sõnul on tal alati kaasas kaks kaamerat, sest võimalus midagi maha magada on väga suur.

"Ma olen 12 aastat unistanud, et ühel ilusal päeval tuleks Angelina Jolie, ja ta tuli. Ma ei teagi, miks ta siia tuli, tal ei ole ühtegi filmi, pole ühtegi põhjust siin olla, aga ta tuli siia," oli Štaub õnnelik. "See ongi punase vaiba võlu, et kunagi ei tea, kes siia võib sattuda. Ta ei öelnud mitte ühtegi sõna, väga vähe on staare, kes ei ütle ühtegi sõna, ta lihtsalt vaatas, oli ilus ja mul oli selline tunne nagu ta oleks just paki seest välja võetud. See unistus on nüüd saanud ilusasti joone alla."

Štaubi sõnul on ta pildile püüdnud ka Pedro Pascali ja palju muid tippstaare, kes kõik on otse tema kaamerasse poseerinud.

"Stress on praegu üleval, ma just tulin ju kaitseväest, mis oli nagu hea soojendus ja ei ole nii hull, kui siin Cannes`is on olla," tõi Štaub välja.