Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

Muusik Koit Toome sõnul on mitu aastat kestnud vaikne klubide sulgemine jõudnud punkti, et Tallinnas ja Tartus pole enam suuri klubisid, kus bändid saaksid avalikult esineda.

Viimastel nädalatel on kaks Tallinna ööklubi – Amigo ja Hollywood – andnud teada, et sulgevad peagi uksed. Suurte klubide sulgemisteated on omakorda tekitanud arutelusid sellest, kuidas Eesti klubikultuuri käsi käib ja mis edasi saama hakkab.

Hollywoodi juht Rauno Otsepp tõdes "Ringvaates", et teda üllatab, kui palju inimesed klubide sulgemise vastu huvi tunnevad. "Teema ei ole ju uus. Seda on kedratud Covidist alates. Ja nüüd järsku tuleb välja, et see läheb ikkagi inimestele korda."

Otsepa sõnul puudutab sulgemislaine eelkõige suuri ööklubisid, sest sellised kohad konkureerivad kõigi suurüritustega. "Oleme ausad, vanasti toimusid need suurelt jaolt Hollywoodis, 90-ndatel ja 2000-ndatel. Täna toimuvad need ükskõik kus. See on raske," tõdes ta, kuid lisas, et ööelu täieliku kadumise pärast muretsema ei pea. "Hästi sihitud öised kohad jäävad ikka alles."

Täiesti ära Hollywood ei kao, vaid see plaanitakse suve jooksul sündmuskeskuseks ümber ehitada. Otsepa sõnul on Hollywood tänases Tallinnas ööklubina ruutmeetritelt liiga suur.

"Ta oleks okei ühe sellise venue'na (esinemiskohana - toim), aga midagi on juhtunud sõnaga ööklubi. Päris paljud esinejad, päris paljud kliendid ja korraldajad on öelnud, et tuleks ja teeks, aga kurat, te olete ööklubi."

Otsepp tõi välja, et tänases Euroopas on optimaalne klubi suurus kuni 500 inimest, Hollywoodi mahutab umbes kaks korda rohkem. "Me saame täna ka kokku selle rahvahulga, mis enamik klubisid Tallinnas, aga meile sellest ei piisa. See maja on ikkagi liiga suur selle jaoks. See on alakasutuses ja mõistlik on sellega midagi sellist teha, et sellest tolku ka on," leiab ta.

Muusik Koit Toome on enam kui 30-aastase lavakarjääri jooksul esinenud klubides üle Eesti. Hollywood on olnud koht, kus ta on nii esinenud kui ka ise kliendina palju käinud.

"See on üks Tallinna vanemaid ja olulisemaid klubisid. Ma olen 31 aastat showbusiness'is (meelelahutusäris - toim) tegutsenud ja hea on kõrvalt vaadata, kuidas teised on tulnud ja läinud, uuesti tulnud ja läinud, aga Hollywood oli üks benchmark, üks kindel koht, mis on ikkagi ajahambale vastu pidanud," märkis ta.

Samas tõdes Toome, et klubide sulgemine on teistel linnades juba ammu hoo sisse saanud. See tähendab omakorda, et Eesti artistidel on vähem püsikohti, kus esinemas käia.

"Ega muusikuna vaadates selliseid suuri kohti väga ei ole. Isegi Eesti suurlinnades Tartus ja Tallinnas pole jäänud suuri klubisid, kus üldse live-bändid saaks avalikult esineda."

Kuna avalikud klubid on riburadapidi uksi sulgenud, tuleb muusikute peamine teenistus era- ja firmapidudelt. Toome sõnul ei ole see aga ainult Eesti probleem, vaid samad muutused on toimumas ka lahe taga Soomes.

"Rääkisin hiljuti oma hea Soome sõbraga, kes on juba üle 30 aasta showbusiness'is tegutsenud, ja ta rääkis, et seal on täpselt sama tendentsid: live-bändidel, artistidel pole seal ka enam väga kohti, kus esineda ja suured kohad panevad ennast kinni."