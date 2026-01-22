Volmer: Singer Vinger on sama koosseisuga fenomenaalselt vastu pidanud

Vokalist Hardi Volmer sõnas "Ringvaates", et noorte järelkasv teeb talle ennekõike rõõmu.

"Samas oleks muidugi ilus, kui kõik vanurid oleks diivani peal kenasti reas nagu vanadel headel aegadel, aga elu teeb omad korrektuurid. Ega me pole ju esimene ega viimane bänd, mis ühest otsast hakkab noorenema. Me oleme Eesti bändide seas isegi küllaltki fenomenaalselt vastu pidanud küllaltki sama koosseisuga. Bassimees Eerik (Olle - toim), kes võinuks ka siin istuda, temaga oleme 1979. aastast laval," rääkis Volmer.

Isa Mihklit hakkas Kaarel asendama umbes kuus aastat tagasi. "Ta ju mingi vahe resideerus laia ilma peal ja siis oli tarvis alguses välja aidata. Minu esimene kontsert oli õndsal koroonaajal, kui oli vaja autodele esineda. Paar korda korraldati seda, et tuldi umbes Vembu-Tembumaa parklasse kohale, inimesed olid autos ja nad said raadiost Singer Vingerit kuulata, kes esines autode kõrval."

Ka Simo Atso, kes võttis pulgad üle Rein Joasoolt, on muusikalisest perest pärit. Tema isa Marko Atso on samuti trummar, ka tema ema oli muusik. Oma esimesed trummikatsetused tegi Simo kahe-aastaselt.

"Mis teha, kui trummid on kodus olemas. Minu vanemad tegid väga õigesti, et ei ole seda, et ei puuduta, vaid andsid mulle pulgad kätte ja peksin nii, kuidas oskasin. Paari aastaga kõlas täitsa nagu miski. Ja siis sealt edasi muusikakool ja kõik see oli minu enda tahtest. Muusika oli lihtsalt kogu aeg kodus ümber," meenutas ta.

Rein Joasoo kohta ütles Atso, et ta on läinud ajalukku kui üks kindlama käega trummareid Eestis. "Ma vean kihla, et ükskõik, millise muusikuga sa Eestis räägid, Rein Joasoo on üks parimaid trummareid, kes on olnud."