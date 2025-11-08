X!

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaku esituses Avner Dormani "Ajasse tardunud"

Klassikatähed
Foto: Gunnar Laak/Eesti Kontsert
"Klassikatähed 2025" finaalis esitas löökpillimängija Karl Martin Tombak Avner Dormani "Ajasse tardunud" löökpillidele ja orkestrile.

Esitust saatis Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Andres Kaljuste juhatamisel.

Estonia kontserdisaalis toimuval finaalkontserdil kõlas Karl Martin Tombaku esituses Avner Dormani "Ajasse tardunud" ("Frozen in Time") löökpillidele ja orkestrile, II "Euraasia", III "Ameerikad". 

Toimetaja: Annika Remmel

