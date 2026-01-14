Tolliametnik: ohustatud liikidest tehtud suveniire ei tohi üle piiri tuua

Tolliametnik Elika Brosman näitas "Ringvaates" reisijatelt piiril ära võetud trilobiidikivikest, napsipudelisse villitud skorpioni ja püütoni nahast rahakotti ning tõdes, et ohustatud liikidest valmistatud esemeid ilma loata üle piiri viia ei tohi. Brosmani sõnul tasub eksootilises riigis enne ostmist uurida, kas tegemist on ohustatud liigiga või mitte.

"Ühel kivil oli pragu sees, tegime kivi lahti ja täheldasime, et seal sees oli kivistis," meenutas MTA keeldude ja piirangute üksuse juht Elika Brosman, kuidas piiril ühe reisija kohvrist leiti 500 aastat vana trilobiit, mida ei tohi teise riiki viia. "Kivistised on teise kategooria kaitse all ja vajavad väljaveoks luba. Kuna inimesel luba kaasas ei olnud, siis kivi üle piiri ei liikunudki."

Kui on väga range rikkumine, võidakse inimesel ka käed raudu panna, nentis Brosman.

Kivistis jõudis loodusmuuseumisse. "See on tõesti haruldane kivistis. Kui seda fossiilikest lähemalt vaadata, siis see on trilobiidi terve keha fossiil ja see teeb selle fossiili looduskaitse aluseks. Eestis on trilobiitide terve keha fossiilid looduskaitse all, kuna nad säilivad suhteliselt harva," sõnas loodusmuuseumi geoloog Karin Truuver.

Brosmani sõnul ei saagi alati teada, miks inimesed niimoodi käituvad. "Inimesed toovad haruldusi üle piiri selleks, et maha müüa või ka enda kaminasimsile panna. Inimesed tahavad omada imelikke asju," nentis Brosman.

"Toll tegeleb ühiskonna ja majanduse kaitse ning turvalisuse ja väga palju ka looduskaitsega. Meie ülesanne on kaitsta ka ohustatud loomaliike ja kui lube ei ole, siis me konfiskeerime need," sõnas Brosman

Tolliametnik näitas stuudios püütoni nahka ja napsipudelisse villitud jooki, kus sees on madu skorpioniga, mida samuti üle piiri viia ei tohi. "Ohustatud loomaliigid, olenemata sellest, kas nad on elus või mitte või on nendest saanud mingi jook, rahakott või ravikreem, siis kõiki neid võib üle piiri tuua ainult lubadega. Mida ohustatum liik, seda kallim see ese mustal turul on."

"Tasub uurida enne reisile minekut, kas on ohustatud liik või mitte. Mõne eksootilise riigi poes loomulikult öeldakse, et ostke-ostke, mingit probleemi ei ole, aga probleemid võivad tulla nii sellest riigist väljudes, kui ka Euroopa riiki sisenemisel," tõdes Brosman.

Äravõetud esemeid kasutatakse MTA-s õppematerjalidena ja säilitatakse muuseumis. "Oluline on see, et konfiskeeritud ese jõuaks õigesse kohta ja seda kasutatakse õppematerjalina või teadustööks," ütles Brosman.