Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

Õmbluse sõnul on 1994. aastal avatud klubi sulgemiseni viinud pikaajalisem protsess. "Peale koroonapandeemiat ei ole publiku huvi uuesti käima läinud. Sealt hakkas see langus pihta," tõdes Õmblus ning lisas, et uste sulgemise küsimus oli laual juba eelmisel hooajal.

Amigo kohal kõrguv hotell turiste ööklubisse ei too. "Ma kummutan ühe kõige suurema linnalegendi. "Amigo – see on ju soomlased!" Ei ole. Statistika näitab, et kogu publikust on seitse kuni kaheksa protsenti soomlasi, ülejäänud on kohalikud inimesed. Bändid on kohalikud, publik ka, nii et ta on olnud ikkagi linnarahva koht," selgitas Õmblus.

"Kunagi olid Amigos seitse päeva nädalas peod, iga päevaga läksid esinejad aina kõvemaks, aga nüüd on järjest vaiksemaks jäänud ja ongi ainult reede ja laupäev jäänud. Aga rent on ikka seitsme päeva eest," tõdes Õmblus.

Kohalikud tõmbenumbrid nagu Shanon, Smilers, Koit Toome jt toovad publiku kohale, aga iga päev neid esinema panna ei saa. "Viimasel ajal oli näha ka seda, et programmis olidki need samad bändid. Kui ühel nädalal jääd ilma, siis tead, et kahe või kolme nädala pärast esinevad nad jälle. Nüüd oleme ka natukene suurema intervalliga neid asju teinud."

Tegijad on märganud, et publik tulebki bändi pärast kohale ja kontserdi lõppedes on plats puhas. "Päris palju on nii, et enne helistatakse ja küsitakse, mis kell bänd peale läheb ja täpselt selleks ajaks tullaksegi. Kui bänd hakkab esimesi akorde mängima, siis on garderoobis veel järjekorrad," rääkis Õmblus ning lisas et ostukorv on ka väiksem.

"Amigo publik on pigem kodusemaks jäänud. Vanasti oli meil ka VIP-programm, püsikliendibaas, kes sai infot, aga koroona ajal lasti see programm põhja, nii et seda inimest ka enam ei ole."

Ansambel Shanoni kitarrist Janek Harik tõdes samuti, et koroonast saati ei ole Amigo ka Shanoni kontserdikavas nii olulisel kohal kui varem. "Neid mänge ongi seal vähem, nii et suures pildis midagi meie jaoks ei muutu ja ega loodus ka tühja kohta ei jäta. Lihtsalt kurb on see, et Tallinna linn on kontsertpaikadest tühi. Kui tahad kuskile minna, siis ongi ainult pubi. Korralikku kohta enam jäänud ei ole, aga neid inimesi, kes sellist kohta tahaks, on."

Harik lisas, et kuigi esinemistasud on tõusnud, siis on tõusnud ka pileti- ja alkoholihinnad. "Kui sa küsid kokteili eest ühe viinapudeli raha, siis ärme vaata bändidele otsa. Kuigi kõigile meeldib öelda, et oi, te olete nii kallid. Vaadake, mis te ise teinud olete. Eestimaa peal on kohti küll, kus on alkoholi hind suht normaalne ja nendes kohtades käib rahvast väga palju, väikestes linnades. Mitte midagi pole seal muutunud. Nad ütlevadki, et klubid on läinud ahneks," rääkis Harik.

Õmbluse sõnul on bändile kuluv raha jäämäe tipp. "Aga seal tagapool on ka üür, energiakulu, personal – kõik see kasvab," tõdes ta.