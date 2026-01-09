Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

Kudumismeister ja Tallinna 21. koolis kunstiajalugu ning käsitööd õpetav Tiina Meeri on kindel, et käsitöö ei kao maailmast kuhugi, sest alati leidub inimesi, kelle meelest on väga mõttekas veeta aega midagi luues.

Tiina Meeri on viie kudumisõpetuse raamatu autor. ETV-s alustas ta noorena "Nipet-näpet" saadete külalisena ja lõpetas 25-osalise autorisaatega "Lõngakera". Meeri põhitööks on laste õpetamine – ta on Tallinna 21. koolis üle 50 aasta teadmisi jaganud.

Sel nädalal tähistatakse 21. koolis kunstinädalat, sedapuhku 40. korda. Meeri on igaks selliseks nädalaks õmmelnud loendamatu hulga kleite ja kolleegide pika mangumise peale osa neist seekord väljapanekuks vormistanud. Kunstisaali uksel ripub kuraatori hoiatus, et keegi ei küsiks, kui palju tal keite on või kui palju ta kampsuneid on kudunud.

"Mitte keegi ei saa mitte kunagi tagantjärele teada, sest see arv on siiski niisugune, et see ei ole vastatav. Ja täpselt sama ei ole vastatav ka see kostüümide kogus, sest seda on väga palju, mis on laos ja pakitud. Aga ühe asja ma tegin – ma loendasin ära korralike igapäevaste kleitide arvu: 69 jäi koju," rääkis Meeri "Ringvaates".

Kunstinädala teema on igal aastal erinev. Selle aasta teema on Itaalia. Teema valivad õpilased. "Nad valivad seda tükk aega. Nad saavad seda üks kord elus teha. Ja kuna meil praegu on juubel, siis pidi olema suure kunsti teema."

Õpetaja sõnul pole nende koolis kunsti ja käsitöö elus hoidmisega probleeme. "Meie õhin, millega lapsed toimetavad, see kasvab. See on niisugune traditsioon, millele nüüd enam ei ole võimalik piiri panna. See lihtsalt laieneb, kõik tahavad osaleda ja teha, rohkem on tahtjaid, kui on võimalusi või põhjust teha," märkis ta.

Kuulujutu järgi teeb Meeri igaks kunstinädalaks nõnda palju kleite, et igal nädalapäeval saaks erineva riietusega kooli tulla. Tegelikult valmistab ta ka kolleegidele temaatilisi kostüüme, igal aastal vähemalt kümmekond. Raha ta oma loodud rõivaste eest ei küsi.

"Nõukogude aegu mu oma kosmeetik korraldas mulle selle, et ma pean talle kampsuni kuduma ja siis oli ka mingi hind, mille ta mulle maksis. See oli ainuke ese, mis on läinud raha eest. See tundus mulle ikka väga totter," meenutas ta.

Seda, et kiirmood käsitöö maailmast välja sööb, Meeri ei usu. "Osa inimesi on ikka sündinud selle arusaamaga, et väga mõttekas on veeta aega midagi luues," lausus ta.

Meeri moto on, et siiraim rõõm on loomisrõõm. "Sa võid rõõmustada paljude eraeluliste sündmuste peale või olla kahjurõõmus, aga kui sa midagi teed, siis see vabastab sind tohutult pingetest. See on nii tore ja naudinguline, mis pärast seda tekib. Niisugused inimesed ei kao kindlasti kuhugi, kes oma kätega midagi teevad," on ta veendunud.