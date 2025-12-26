X!

Laura ja Priit Võigemast: eriti tore on koos lavastada

Tele
Foto: Ken Mürk/ERR
Tele

Laura ja Priit Võigemast ei ole partnerid ainult eraelus, vaid nad jagavad ka loomingulist teed. Kuigi argi- ja tööelu klapitamine võib vahel paras väljakutse olla, naudivad nad väga koos loomist.

Näitlejatest kaasad tunnistasid saates "Jõulud ETV-ga", et lava- ja eraelu jagamine võib vahel paras väljakutse olla.

"See on keeruline. See on väga keeruline. Eriti kui on väikesed lapsed. See täiskohaga logistiku amet on see, mille eest võiks ka tasu saada," tõdes Priit. "Selle eest võiks pabereid välja anda," lisas Laura.

Kuigi argi- ja tööelu klapitamine võib olla paras peavalu, tunnistasid mõlemad, et neile meeldib teineteisega lava jagada.

"Eriti tore on koos mingit lavastust ette valmistada, koos kirjutada. Ja eriti ma ootan, et saaks seda teha niimoodi, et ma ei ole näiteks kaheksa kuud lapseootel. Me viimati tegime koos niimoodi lavastust, et Artur sündis nädal aega pärast esikat," meenutas Laura veebruaris Ugalas välja toodud lavastuse "Uus tüdruk" prooviprotsessi.

Laura kuulus ka suvel toimunud tantsupeo lavastusmeeskonda. Toona kolmekuune Artur käis vahel ka emaga proovide ajal platsil kaasas, kui isa Priit samuti hõivatud oli. "Väga tore oli!" märkis Laura.

Tantsupeo dramaturgiks olemine oli Laura sõnul peaaegu kirjeldamatu kogemus. "Ma ei ole kunagi tantsupeol isegi mitte tantsinud. Seda, et seda valmistatakse ette praktiliselt kolm aastat, imepisikesed detailid kaalutakse suures seltskonnas koosolekutel läbi," tõi ta välja.

Kui kõik lõpuks tantsuplatsil kokku sai, oli see tema sõnutsi üks maagilisemaid tundeid, mida ta on kogenud. "Ma ei tea, kas midagi päris võrdväärset saab olla. See on tõesti tõsi, et see on midagi sõnulseletamatut."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Jõulud ETV-ga", saatejuhid Juhan Kilumets ja Piret Järvis-Milder

