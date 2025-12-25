Signe Kivi: ka lahkumises võib olla ilu, aga see ilu on väga valus

Signe Kivi ütles, et jõulude ajal on nad alati perega koos olnud. "Mõnikord isegi kahekesi, kui lastel on olnud oma lastega teised plaanid," ütles ta ja mainis, et seekord läheb ta jõuluõhtul Kalju hauale. "Ma olen kutsutud ka tütre ja ühe sõbra juurde, aga ma võtan ette ka selle, et mingil hetkel olengi üksi, vaatan fotosid ja tähistan seda elu, mis mul on olnud."

"Raskeid hetki on olnud perel hästi palju ja me ei saa kunagi minna mööda sellest, et kõige raskem oli Kaljul, kes peaaegu kunagi ei kurtnud," kinnitas ta ja lisas, et meil kõigil tuleb elus vastu võtta see hetk ja saada hakkama, kui lahkub mõni inimene, kelle kõrval sa oled olnud 40 aastat. "See on mulle meelde tuletanud, mida tegelikult tähendab alandlikkus elu ees."

"Just mõned päevad tagasi tajusin, et olen kunagi varem hästi noorena naisena tundnud ka sügavat alandlikkust elu ees ning need on olnud laste sünnihetked, aga see on midagi, mis on ülev, tohutu õnn ja rõõm, ka minemises võib olla midagi, mis paneb kõik muud mõtted seisma ning ka minemises võib olla ilu, aga see ilu on väga valus," rõhutas ta.

"Ma mõtlen väga paljudele inimestele, keda ma tean ning kes on praegu samade mõtetega, ma mõtlen ka nendele, keda ma ei tea, aga kellel on raske haigus ja ma soovin südamest jõudu kõigile ja ma soovin südamest jõudu neile, kes on nende inimeste ümber ja toeks," ütles Signe Kivi ja lisas, et kui ta nii mõtleb, siis elu on ikka väga ilus.