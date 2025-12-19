Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

Jõgi arvab, et tuhandete inimete hulgast valiti päkapikuks just tema, sest tal olid vajalikud eeldused olemas. "Ma armastan töötada lastega, olen julge, avatud suhtleja ja oskan kiirelt probleeme lahendada," selgitas Jõgi, kes ei ole ka väga lühike ega kanna ka habet. "Ei peagi olema," lisas ta.

Jõgi töötab Rovaniemis, kus soomlaste jõuluvana elab ja tegutseb. "Peamiselt olen ma tegelenud Inglismaalt siia sõitnud gruppidega. Ehk olen läinud neile lennujaama vastu, olen olnud saatja põhjapõtrade ekskursioonidel, haskisõitudel ja olen lastega piparkooke valmistanud ja kaunistanud," rääkis Jõgi oma tööst.

"Väga suur pluss selle töö juures ongi see, et tegevusi on nii erinevaid, et igav kohe kindlasti ei hakka," märkis Jõgi ning lisas, et lapsed peavad ka uskuma, et ta on jõuluvana käsilane. "See oleneb vanusest, aga enamasti nad usuvad."

"On tulnud ette ka korralduslikke probleeme, aga see ongi päkapikutöö juures suurem väljakutse: püsida rollis samal ajal, kui sa neid ootamatuid olukordi, mis ette tulevad. Aga ma olen sellega päris hästi hakkama saanud," leidis Jõgi, kes on juba ka jõuluvanaga kohtunud.

Võimaluse töötada päkapikuna avastas Jõgi Tiktokist. "Selle video pealkiri oligi, et "See on märk töötada järgmisel aastal Lapimaal päkapikuna". Kui ma neid klippe nägin, siis see tundus nii erakordne amet ja kogemus, et otsustasin kohe, et pean selle üks hetk ette võtma. Usun, et ka kõik teised soovijad on selle idee sealt saanud," tõdes Jõgi, kes on oma ettevõttes ainukene eestlane.

"Meid on sel aastal 17 erinevast riigist, uusi päkapikke võeti vastu 24 ehk päris vähe," lisas ta.

Palka saab päkapikk Jõgi sõnul piisavalt. "Mina ei tulnud siia kindlasti selle eesmärgiga, et raha koguda või teenida. Rohkem on väärt need kogemused. Aga palk on minu silmis ikkagi märkimisväärne summa," kes Eestis töötas algklasside õpetajana.

Rovaniemis lähevad päkapikud tööle pimedas ja tulevad samuti pimedas. Aga Eestiga võrreldes on päevavalgust detsembrikuus umbes üks tund. "Aga ega see liiga palju ei erine Eestist, nii et minu jaoks on see tavalisem. Pigem on see võõras nendele, kes on tulnud kuskilt kaugemalt," sõnas Jõgi.