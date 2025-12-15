Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

Raadio 2 on koos kuulajatega välja selgitanud 20 menukaimat kodumaist ja välismaist lugu, mis jätkavad Aastahitt 2025 hääletusel.

Aastahiti lehel on sellest esmaspäevast kuulamiseks ja hääletamiseks üleval 20 kodumaist ja välismaist lugu.

Kõige rohkem on TOP20 lugude seas esindatud Säm, kes on edetabelisse jõudnud kokku nelja looga, neist kaks on koostööd. Kolme looga on edetabelis Nublu, neist kaks koostöös Vaiko Eplikuga. Kodumaistest artistidest jätkavad kahe looga hääletusel An-Marlen, Clicherik & Mäx, Kermo Murel, Triibupasta ja Villemdrillem. TOP20 on jõudnud veel Sadu, Tommy Cash ning 5miinuse, Florian Wahli ja Jozelsi koostöö.

Aastahitt TOP20 kodumaist lugu:

1. 5miinust x Florian Wahl x Jozels "Pilates spiritual clüb"

2. Alika x Säm "Parasiit"

2. An-Marlen "Külm"

4. An-Marlen "Peegel"

5. Clicherik & Mäx "112"

6. Clicherik & Mäx "Keerleb"

7. Kermo Murel "Ebapopulaarne"

8. Kermo Murel "Rahvalaul"

9. Nublu & Vaiko Eplik "Lausu tõtt"

10. Nublu & Vaiko Eplik "Tipus puhub tuul"

11. Nublu "Peagi saabun"

12. Sadu "Igavene"

13. Säm & Emily J & dj lumi "Armastan, ei armasta"

14. Säm "Idioot"

15. Säm "Kanuu"

16. Tommy Cash "Espresso Machiato"

17. Triibupasta "Hugo toom"

18. Triibupasta "Viinaingel"

19. Villemdrillem "Oliver"

20. Villemdrillem feat. Liis Lemsalu "Kas tuled ka?"

Alates 22. detsembrist jääb valikusse alles kümme laulu ja hääletus läheb lukku 29. detsembril kell 12.

Aastahitt 2025 selgub 29. detsembril. Suur muusikapäev algab Raadio 2s warm up saatega kell 10 Jon Mikiveri juhtimisel. TOP 40 maratonsaade alustab kell 13 koos Koit Raudsepa ja Kristo Rajasaarega.

Aastahiti võitja ja eriauhinnad kuulutatakse välja 29. detsembril kell 20, kui Raadio 2 otse-eeter lülitub klubisse D3. Auhinnagalat juhivad Marta Püssa ja Bert Järvet. Alates kell 21 jätkub D3s avalik järelpidu koos Sämi ja erikülalistega.

Oma lemmiku poolt saab hääletada aastahiti veebilehel.