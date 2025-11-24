Raadio 2 kutsub taas aastahitti valima

Raadio 2 teeb kirevast muusika-aastast kokkuvõtet ja kutsub kuulajaid selgitama välja lemmiklugusid aastast 2025. Aastahitt.ee lehel on hääletus sellest esmaspäevast avatud, aastahitt 2025 võitjad selguvad 29. detsembril.

Esmaspäevaga avatud aastahitt 2025 hääletusele on pandud üle saja loo nii Eestist kui ka välismaalt. Aastahitt.ee lehele on jõudnud lood, mida lõppeval aastal on Eesti raadiotes mängitud, suurt valikut silmas pidades saab üks artist olla eelvalikus kahe looga. Hääletuse esimeses etapis saab kuni 14. detsembrini hääletada kõikide lugude vahel ja teha ettepanekuid ka lisalugudeks. Korraga saab valida kuni kümmet kodumaist ja kümmet välismaist lugu.

"Lõppev aasta on olnud meie popmuusikale rahvusvaheliselt ilmselt läbi aegade edukaim. Kaks nime: Tommy Cash ja Night Tapes. Ja mul on väga hea meel, et Raadio 2 on olnud mõlemale tugevaks toeks päris karjääri algusest peale," vaatab 2025. aastale tagasi Raadio 2 muusikajuht Kristo Rajasaare.

Maailmalavasid vallutanud artistide kõrval paistavad tema hinnangul silma ka kaks sensatsioonilist kodumaist debüüti: Kermo Murel ja Sadu. Mõlema puhul on seejuures tegemist vanade tegijatega uues kuues. Aastat iseloomustades tõdeb Rajasaare veel: "Striimitud muusika edetabelid on võrreldes aasta-paari tagusega pea täiesti lahku kasvanud raadiote mängitavuste tabelitest."

Eesti suurim muusikaküsitlus selgitab raadiokuulajate osalusel välja 40 parimat kodumaist ja välismaist laulu. Alates 15. detsembrist jätkub hääletamine 20 populaarseima loo vahel ja alates 22. detsembrist jääb valikusse alles kümme laulu. Hääletus läheb lukku 29. detsembril kell 13, kui Raadio 2-s algab suur Aastahiti maratonsaade Koit Raudsepa ja Kristo Rajasaarega.

Aastahiti võitja ja eriauhinnad kuulutatakse välja 29. detsembril kell 20, kui Raadio 2 otse-eeter lülitub D3. Auhinnagalat juhivad Marta Püssa ja Bert Järvet. Alates kell 21 jätkub D3-s avalik järelpidu koos Sämi ja erikülalistega.

Ajaloo esimene Raadio 2 aastahiti võitja selgitati välja 1994. aastal, kui kodumaiste lugude kategoorias võitis Ummamuudu "Kõnõtraat" ja välismaistest "Bon Jovi "Always". Aastahitt 2024 tiitli võitis Nublu ja Maria Kallastu looga "Push it", välismaistest lugudest kuulus esikoht Billie Eilishi loole "Birds Of A Feather".

Aastahiti poolt saab hääletada aastahitt.ee lehel.